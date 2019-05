Giorgia in concerto a Milano: info e scaletta

Doppia occasione per cantare le canzoni italiane più famose e amate di sempre: farà tappa al Mediolanum Forum di Milano il 6 e il 7 maggio il “Pop Heart Tour 2019” di Giorgia, la tournée della cantante romana dedicata alle canzoni estratte da “Pop Heart”, album di cover pubblicato alla fine dello scorso anno.

Giorgia in concerto a Milano: info

I due concerti in programma a Milano inizieranno alle 21. Sul sito di TicketOne e nei punti vendita autorizzati è possibile acquistare i biglietti per entrambe le serate. Quanto al primo concerto, si trovano i tagliandi per il secondo anello numerato (a 36.80 euro), per il secondo anello centrale numerato (a 40.25 euro), per il primo anello numerato (a 46 euro), per il primo anello della tribuna gold numerata e per la poltrona numerata (entrambi a 57.50 euro) e per la poltronissima numerata (a 63.25). Quanto al secondo concerto, invece, sono disponibili i tagliandi per la tribuna parterre del secondo settore numerata (a 46 euro), per la tribuna parterre primo settore (a 51.75 euro), per la poltronissima gold numerata (a 69 euro) e per il primo anello numerato, per il primo anello tribuna gold numerata e per la poltronissima numerata, ai medesimi prezzi previsti per il concerto del giorno precedente. Il Forum di Assago è raggiungibile con la propria auto, che è possibile parcheggiare all’esterno della struttura. In alternativa, è possibile arrivarci con la linea verde della metropolitana, scendendo alla fermata extraurbana Assago Milanofiori Forum.

Giorgia in concerto a Milano: la scaletta

Durante i due concerti in programma a Milano, Giorgia farà ascoltare al pubblico i brani estratti da “Pop Heart”, alternati alle sue canzoni più famose. L’inizio del concerto è affidato alla cover di Jovanotti “Le tasche piene di sassi”. A trovare posto nella scaletta saranno, tra gli altri, omaggi a Elisa, Ligabue e Marco Mengoni. Ma i fan dell’artista romana desiderosi di ascoltare il suo repertorio non rimarranno delusi: nel corso della serata, infatti, ci sarà spazio anche per canzoni come “E poi”, “Come saprei” e “Tu mi porti su”, sulle cui note finiranno i due concerti.

La probabile scaletta del doppio show di Giorgia al Forum di Assago

Le tasche piene di sassi Una storia importante Gli ostacoli del cuore Io fra tanti Scelgo ancora te Sweet Dreams Quando una stella muore È l’amore che conta Come neve Dune mosse I Feel Love Il mio giorno migliore La mia stanza Ain’t Nobody E poi Come saprei Strano il mio destino Un amore da favola Girasole/Tra dire e fare Easy Di sole e d’azzurro Vivi davvero Stay Credo L’essenziale Oronero Anima Tu mi porti su

Il “Pop Heart Tour 2019” di Giorgia

Dopo il doppio concerto in programma a Milano, il “Pop Heart Tour 2019” di Giorgia proseguirà con lo show del 10 maggio al Nelson Mandela Forum di Firenze. L’ultima tappa è in programma il 24 dello stesso mese al Pal’Art Hotel di Acireale, in Provincia di Catania. Nel mezzo ci saranno tre concerti: il 16 maggio al Palazzo dello Sport di Roma, il 19 maggio al Teatro PalaPartenope di Napoli e il 21 maggio al Palaflorio di Bari. I biglietti per ciascuna data sono disponibili sul circuito TicketOne.