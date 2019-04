Giorgia in tour, nuove date in estate

Parte finalmente il “Pop Heart Tour” di Giorgia. La cantante è pronta per presentare live il suo album di cover uscito a novembre dello scorso anno. Il tour avrà inizio il 5 aprile ad Ancona e proseguirà almeno fino a luglio. Il calendario è stato più volte aggiornato, chiaro segnale del successo dell’album, un omaggio alla musica in senso lato e, soprattutto, ai grandi brani della musica italiana e internazionale che hanno plasmato la sua passione. Sarà quindi venerdì 5 aprile la data zero del “Pop Heart Tour” in scena al Palaprometeo di Ancona. La prima data ufficiale invece è il 10 aprile al Pala Alpitour di Torino. A pochi giorni dall’inizio, Giorgia ha annunciato altre quattro date in programma a luglio, una leg estiva chiamata “Pop Heart Summer Nights” che già era stata anticipata dal live previsto al Lucca Summer Festival. Il 18 luglio Giorgia salirà sul palco dopo l’esibizione di Janelle Monáe. Il 10 luglio la cantante sarà in scena sul palco dell'Anfiteatro dell'Anima, ospite dell'Anima Festival di Cervere. Il 12 si esibirà in Piazza Castello a Marostica nell'ambito del Marostica Summer Festival, mentre il 15 luglio sarà in concerto a Villa Manin, a Codroipo. I biglietti sono in vendita su TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati dalle ore 11 di giovedì 4 aprile.

Tutte le date del "Pop Heart Tour"

Tutti i concerti avranno come fulcro centrale l’album “Pop Heart”, che ha ottenuto un notevole riscontro di critica e pubblico. Il disco è composto da cover di canzoni scelte appositamente dalla cantante. Una raccolta di successi nazionali ed internazionali che sono stati eseguiti con un nuovo arrangiamento grazie all’aiuto di Michele Canova. L’album è stato anticipato dal singolo “Le tasche piene di sassi”, brano di Lorenzo Jovanotti. Il secondo singolo tratto da “Pop Heart”, certificato disco di platino, è stato “Una storia importante” di Eros Ramazzotti. Oltre alle cover ovviamente non mancheranno in scaletta i più grandi successi di Giorgia. Queste le date in programma finora:

5 aprile 2019, Ancona @ PalaPrometeo

10 aprile 2019, Torino @ Pala Alpitour

13 aprile 2019, Mantova @ PalaBam

18 aprile, Jesolo (VE) @ Palazzo del Turismo

20 aprile, Casalecchio di Reno (BO) @ Unipol Arena

6 maggio, Milano @ Mediolanum Forum

7 maggio, Mliano @ Mediolanum Forum

10 maggio, Firenze @ Mandela Forum

16 maggio, Roma @ Palazzo dello Sport

19 maggio, Napoli @ Teatro PalaPartenope

21 maggio, Bari @ PalaFlorio

24 maggio, Acireale (CT) @ Pal’Art Hotel

10 luglio, Cervere @ Anfiteatro dell’Anima

12 luglio, Marostica @ Piazza Castello

15 luglio, Codroipo @ Villa Manin

18 luglio, Lucca @ Piazza Napoleone

La tracklist di "Pop Heart"

Il progetto “Pop Heart” è incentrato su una preziosa collezione di riarrangiamenti di brani classici estratti dalle discografie di personaggi come Withney Houston, Tiziano Ferro, Jovanotti, Zucchero, Vasco Rossi e gli Eurythmics. Più che un’album da autrice, dunque, “Pop Heart” racchiude in sé i sogni e i brani magici della Giorgia ascoltatrice, che si emoziona e si appassiona. Questa la tracklist completa dell’album “Pop Heart”, con alcuni dei brani che potrebbero comparire sulla scaletta ufficiale del tour: