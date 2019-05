Thegiornalisti in concerto a Reggio Calabria: info e scaletta

L’appuntamento, in origine, avrebbe dovuto essere per il 3 aprile. Il concerto però fu rinviato a causa di una laringotracheite che aveva colpito il frontman del gruppo, Tommaso Paradiso. Ma subito c’era stata la promessa di un recupero. Recupero che presto diverrà realtà: il giorno in questione è sabato 4 maggio, quando il gruppo romano terrà finalmente il suo concerto sul palco del Palacalafiore di Reggio Calabria. Un evento particolarmente atteso dai fan calabresi della band, che infatti hanno risposto in massa, facendo registrare il sold out.

Tutte le info del concerto dei Thegiornalisti a Reggio Calabria

L’inizio del concerto dei Thegiornalisti a Reggio Calabria è in programma per le 21. Il Palacalafiore si trova in via Vecchia Pentimele a Reggio Calabria ed è facilmente raggiungibile con la propria auto, distando appena un chilometro dall’uscita dell’autostrada Reggio Calabria Porto. All’esterno della struttura, inoltre, sono presenti degli ampi parcheggi. Come già detto, i biglietti per lo show sono andati tutti esauriti.

Thegiornalsiti in concerto a Reggio Calabria: la scaletta

La scaletta del concerto dei Thegiornalisti a Reggio Calabria sarà ancora una volta dedicata a “Love”, l’ultimo disco della band, che dà il nome all’intera tournée. Album da cui sono stati estratti i tre singoli “New York”, “Questa nostra stupida canzone d’amore” e “Felicità pu***na”: tutti e tre presenti all’interno della scaletta. Oltre ai pezzi del disco – che solitamente vengono eseguiti tutti dai Thegiornalisti – troveranno spazio nel corso della serata anche i più grandi successi del gruppo: da “Completamente” a “Il tuo maglione mio”, passando per “Sold out”. Il concerto inizia “L’ultimo giorno sulla Terra”, brano estratto appunto da “Love”, per terminare con il singolo “Felicità pu***na”, anticipato dalle due hit “Riccione” e “Completamente”. Non è escluso che Tommaso Paradiso e i suoi compagni decidano di apportare delle modifiche alla scaletta.

La probabile scaletta del concerto dei Thegiornalisti a Reggio Calabria

L’ultimo giorno della Terra Senza Vieni e cambiami la vita Love Il tuo maglione mio Una casa al mare Controllo Sold out Fine dell’estate Io non esito La gatta e la luna Da sola / In the night Fatto di te Zero stare sereno Milano Roma Questa nostra stupida canzone d’amore Proteggi questo tuo ragazzo Dr. House Tra la strada e le stelle New York Riccione Completamente Felicità pu***na

Le rimanenti date del “Love Tour 2019” dei Thegiornalisti

Quella in programma a Reggio Calabria sarà una delle ultime date del “Love Tour 2019” dei Thegiornalisti. Il prossimo appuntamento è in programma per il 7 maggio sul palco del Palaflorio di Bari, quindi Tommaso Paradiso e compagni voleranno alla volta di Roma, per il concerto del 13 maggio al Palazzo dello Sport, in vista della conclusione, in programma il 14 maggio al Mediolanum Forum di Assago, alle porte di Milano. Su TicketOne e nei punti vendita fisici si trovano i soli biglietti relativi al concerto di Bari. Ricordiamo che, terminato il tour nei palasport e dopo un’estate sabbatica, i Thegiornalisti saranno protagonisti sul palco allestito al Circo Massimo di Roma, con #LovealMassimo: il primo concerto di un gruppo italiano in quel luogo.