Thegiornalisti in concerto a Verona: info e scaletta

L’appuntamento è per mercoledì primo maggio: il giorno in cui i Thegiornalisti terranno il loro primo concerto all’Arena di Verona. L’occasione, una tappa del “Love Tour 2019”, tournée dei record nei principali palazzetti dello sport delle principali citta d’Italia.

Tutte le info sul concerto dei Thegiornalisti all’Arena di Verona

Il concerto dei Thegiornalisti all’Arena di Verona, il cui inizio è in programma per le 21, è sold out da settimane, così come lo sono le rimanenti date del “Love Tour” del gruppo capitanato da Tommaso Paradiso. L’Arena si trova in piazza Bra, vale a dire in pieno centro storico, ed è raggiungibile solo a piedi, essendo situata all’interno di un’area pedonale. Tuttavia, a poche centinaia di metri dalla struttura si trovano diversi parcheggi, la maggior parte dei quali a pagamento, in cui è possibile posteggiare l’auto. Il parcheggio più vicino è proprio il “Parking Arena”. Per raggiungere l’Arena dall’autostrada A4 Serenissima Milano – Venezia, l’uscita da imboccare è quella di Verona Sud. Provenendo invece dalla A22 Brennero – Modena, bisognerà prima raggiungere il raccordo della A4, quindi prendere la medesima uscita. Una volta usciti dall’autostrada, seguire le indicazioni con la dicitura “Tutte le direzioni”.

I Thegiornalisti in concerto all’Arena di Verona: la scaletta

Il concerto all’Arena di Verona ripeterà con ogni probabilità la scaletta che ha caratterizzato le precedenti date del “Love Tour 2019” dei Thegiornalisti: tournée dedicata all’ultimo disco del gruppo. Il concerto si apre sulle note de “L’ultimo giorno sulla Terra”, canzone estratta proprio da “Love”, per concludersi su quelle del singolo “Felicità pu***na”. Nel corso della scaletta, trovano posto poi gli altri due singoli estratti dall’album: “Questa nostra stupida canzone d’amore” e “New York”. Oltre, naturalmente, ai cavalli di battaglia del gruppo: da “Senza” a “Il tuo maglione mio” e da “Sold Out” a “Fine dell’estate”, passando per “Riccione” e “Completamente”. Nel corso della serata, inoltre, ci sarà spazio anche per “La luna e la gatta”, la canzone del duo di producer Takagi & Ketra cantata a tre voci da Tommaso Paradiso, Calcutta e Lorenzo Jovanotti.

La probabile scaletta del concerto dei Thegiornalisti all’Arena di Verona

L’ultimo giorno della Terra Senza Vieni e cambiami la vita Love Il tuo maglione mio Una casa al mare Controllo Sold out Fine dell’estate Io non esito La gatta e la luna Da sola / In the night Fatto di te Zero stare sereno Milano Roma Questa nostra stupida canzone d’amore Proteggi questo tuo ragazzo Dr. House Tra la strada e le stelle New York Riccione Completamente Felicità pu***na

Il “Love Tour 2019” dei Thegiornalisti

Dopo il concerto del primo maggio all’Arena di Verona, i Thegiornalisti proseguiranno, a suon di sold out, il loro “Love Tour 2019”. Il prossimo concerto è in programma per il 4 maggio al Palacalafiore di Reggio Calabria, quindi il gruppo sarà il 7 maggio al Palaflorio di Bari e il 13 maggio al Palazzo dello Sport di Roma, prima della conclusione del 14 maggio al Mediolanum Forum di Assago, in Provincia di Milano. Ma la vera fine dell’avventura live di “Love” sarà con #LovealMassimo, il concerto in programma il 7 settembre al Circo Massimo di Roma.