Madonna è stato la protagonista indiscussa dei Billboard Music Awards 2019 . La Regina del pop è salita sul palco della cerimonia americana per presentare per la prima volta live " Medellìn ", il singolo in collaborazione con Maluma che anticipa l'uscita del nuovo album "Madame X".

Un’attesa lunga mesi, indiscrezioni su effetti speciali e su cosa avremmo potuto ammirare. Madonna ha fatto di nuovo centro e ha messo a segno una performance che farà sicuramente storia. Questa notte la Regina del Pop ha scritto un nuovo capitolo della musica dando vita a un’esibizione che rimarrà negli annali.

Madonna: la lunga attesa

L’artista è salita sul palco dei Billboard Music Awards per presentare live per la prima volta “Medellín”, il singolo realizzato con il cantante colombiano Maluma che anticipa l’uscita del quattordicesimo album di inediti “Madame X”, disponibile in tutto il mondo a partire dal 14 giugno 2019.

Nei giorni scorsi il magazine TMZ ha lanviato il rumor secondo cui l’artista avrebbe sborsato di tasca propria cinque milioni di dollari per dare vita a qualcosa di mai visto prima, la notizia ha subito fatto il giro del mondo portando le aspettative del pubblico alle stelle, completamente ripagate dopo quanto messo in piedi.

L’esibizione: effetti speciali e significato

Madonna ha rivoluzionato ancora una volta la discografia internazionale dando vita a un’esibizione in cui effetti speciali, coordinazione e scenografie cinematografiche si sono amalgamate alla perfezione. La performance si è aperta con un ologramma gigante rappresentante un’iconica “X” per richiamare il titolo del disco. L’artista ha fatto poi la sua apparizione al centro della scena ma dopo pochi secondi è stata affiancata da ologrammi rappresentanti altre versioni di se stessa.

Il motivo di tale scelta è riconducibile al significato del nome dell’album in quanto “Madame X”, come spiegato dall’artista sui social non è un’unica persona, ma le varie identità che si trovano all’interno di essa, da un’agente segreto a un’insegnante di cha cha, da una sposa a una musicista. Proprio per questo Madonna ha scelto di essere accompagnata da differenti ologrammi rappresentanti le diverse sfaccettature di “Madame X”. Dopo una prima parte in solitaria, la Regina del Pop è stata raggiunta da Maluma che ha portato un tocco latino all’esibizione. Cambi di scenografie e numerosi ballerini hanno reso il tutto perfetto.

L’esibizione di Madonna è un nuovo tassello non soltanto nel mondo della musica ma più in generale nell’arte dell’intrattenimento, infatti forse mai nessuno era riuscito in qualcosa del genere.

Il video: grande successo social

L’’esibizione ha subito fatto il giro dei social e il pieno dei consensi, infatti in meno di ventiquattro ore il video della performance ha ottenuto su YouTube oltre 400.000 visualizzazioni, simbolo di come Madonna sia ancora la più grande artista vivente e l’unica in grado di sorprendere continuamente il pubblico.