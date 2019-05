Achille Lauro al Concerto del Primo Maggio: le canzoni famose

Lauro De Marinis, in arte Achille Lauro, è uno degli artisti più discussi del momento. La sua partecipazione è attesa sul palcoscenico del concertone del Primo Maggio e porta con sé il profumo delle freschissime esperienze del cantante, tra cui la sua grande adesione alla sessantanovesima edizione del Festival di Sanremo, col singolo “Rolls Royce”. Achille Lauro inizia a fare musica nel 2012, quando per la prima volta sceglie il suo pseudonimo sulla base di quello del celebre armatore partenopeo. Dal disco di debutto, Achille Idol”, fino ad arrivare alla samba trap e le nuove sperimentazioni sonore, questo artista gioca con ruoli ed etichette e trova il sentiero della sua unicità. Ripercorriamo insieme la carriera del rapper attraverso 5 delle canzoni più famose e amate dal suo pubblico, composto perlopiù da giovanissimi:

Rolls Royce

Ulalala

Thoiry Remix

Purple Rain

Mamacita feat. Veins

Rolls Royce (2019)

Nel 2019, Achille Lauro è divenuto sinonimo del singolo che egli stesso, contro ogni previsione, ha portato a Sanremo, calamitando un enorme interesse verso di sé. Il brano, presentato alla sessantanovesima edizione del Festival, vede la collaborazione del noto produttore di hit Boss Doms e del duo Frenetik & Orang3. Il videoclip è stato diretto da Sebastiano Bontempi e pubblicato il 6 febbraio di quest’anno sul canale YouTube del rapper, dove al momento ha totalizzato oltre 10 milioni di visualizzazioni. "Rolls Royce" è tratta dal disco “1969” dell’artista, il quinto in studio.

Ulalala (2016)

Singolo estratto dal disco “Ragazzi Madre” di Achille Lauro, “Ulalala” è un brano pubblicato per l’etichetta indipendente No Face Agency nel novembre del 2016. È il primo album rilasciato con la sua nuova label indipendente, fondata nel 2013 da Marracash e Shablo. Il brano è il quarto singolo dell’opera e uno dei più apprezzati della discografia dell’artista, con ben oltre 15 milioni di visualizzazioni YouTube e 23 milioni di streaming Spotify.

Thoiry Remix (2018)

Conosciuta anche come "Thoiry Remix (Samba Trap Vol.3 – Mitraglia Rec”)", è il terzo singolo estratto da “Pour l’Amour”, album pubblicato il 22 giugno 2018. Prima di “Rolls Royce”, era certamente questo il pezzo più famoso della carriera di Lauro. Si tratta di un remix fatto dallo stesso trapper insieme al suo produttore – e alter ego – Boss Doms, un riadattamento della canzone “Thoiry” di Quentin40 e Puritano. Il pezzo, in featuring con Gemitaiz, rappresenta il suo terzo esperimento riuscito di samba trap, genere di cui Achille Lauro è pioniere indiscusso.

Purple Rain (2018)

“Purple Rain” è un altro fortunatissimo featuring con Gemitaiz & Frenetik&Orang3 estratto dall’album del 2018 “Pour l’Amour”. Il brano è e rimane uno dei più amati del rapper e proviene da un periodo sperimentale che è stato riassunto dai lavori presenti nell’album. Per comprendere l’origine di questa ispirazione, citiamo le parole dell’artista: «L’album è stato concepito in modo diverso dal solito, abbiamo affittato un villone super lusso del 1979, in un posto non meglio definito d'Italia, siamo andati in 15 persone, ma per quella casa in due mesi ne sono passate più di 100. [...] io mi arrampicavo sugli alberi a piedi scalzi e mangiavo solo frutta, è stato difficile tornare alla vita normale. In questo periodo abbiamo avuto il tempo e il modo di lavorare a pezzi per tre album, come se fossero una trilogia. Ogni 20 minuti usciva un pezzo per un totale di tre dischi, uno diverso dall'altro».

Mamacita (2018)

Ottavo estratto dall’album “Pour l’Amour” di Achille Lauro, “Mamacita” è anche la terza traccia del disco. Si tratta di una preziosa collaborazione con Vins, prodotta da Boss Doms per le etichette No Face e Sony Music. Il videoclip della canzone si ispira al lungometraggio “Natural Born Killers” di Oliver Stone, ma è stato girato in Puglia. Nel brano si susseguono le vicissitudini di coppie tormentate, che tentano invano di mantenere vivo un amore basato unicamente sulle apparenze.