Giorgia in concerto: due nuove date per il “Pop Heart Summer Tour”

Il 2 luglio ai Parchi di Nervi, a Genova, e il 6 luglio al Teatro di Verdura a Palermo: sono questi i due nuovi concerti del “Pop Heart Summer Nights”, la versione estiva del “Pop Heart Summer Tour 2019” di Giorgia, in programma proprio in questi giorni nei principali palazzetti dello sport italiani.

Le date del “Pop Heart Summer Nights 2019” di Giorgia

Il nuovo tour estivo di Giorgia prenderà il via proprio il 2 luglio da Genova, con la seconda data in programma il 6 luglio a Palermo. I biglietti per i due nuovi concerti saranno disponibili sul sito di TicketOne e presso tutti i punti vendita autorizzati a partire dalle 14 di venerdì 19 aprile. Sono già in vendita da giorni, invece, i tagliandi per le altre date del tour, che il 10 luglio andrà in scena nell’Anfiteatro dell’Anima di Cervere, in provincia di Cuneo, nel corso dell’Anima Festival; il 12 luglio al Marostica Summer Festival nell’omonima cittadina in provincia di Vicenza, sul palco allestito in Piazza Castello; ancora, il 15 luglio a Villa Manin, a Codroipo, in provincia di Udine; infine, il 18 luglio in Piazza Napoleone a Lucca per il Lucca Summer Festival 2019. Nel corso dei concerti, Giorgia eseguirà dal vivo i brani estratti da “Pop Heart”, il suo disco di cover per celebrare le canzoni più belle della musica italiana. Oltre a queste, non mancheranno i brani più celebri della discografia della cantante romana.

La scaletta del “Pop Heart Summer Nights 2019”

È molto probabile che la scaletta dei concerti estivi di Giorgia ripeterà quella che l’artista sta portando in scena in questi giorni nel corso del suo “Pop Heart Tour 2019”, nei palazzetti dello sport delle principali città italiane. Il concerto si apre sulle note de “Le tasche piene di sassi”, cover di Lorenzo Jovanotti, per concludersi su quelle di “Tu mi porti su”, appartenente invece alla discografia di Giorgia. È verosimile che, tuttavia, per la nuova leg estiva, la cantante decida di apportare qualche modifica alla scaletta, la cui ossatura dovrebbe comunque rimanere la medesima di quella della tournée primaverile.

La probabile scaletta dei concerti

Le tasche piene di sassi Una storia importante Gli ostacoli del cuore Io fra tanti Scelgo ancora te Sweet Dreams Quando una stella muore È l’amore che conta Come neve Dune mosse I Feel Love Il mio giorno migliore La mia stanza Ain’t Nobody E poi Come saprei Strano il mio destino Un amore da favola Girasole/Tra dire e fare Easy Di sole e d’azzurro Vivi davvero Stay Credo L’essenziale Oronero Anima Tu mi porti su

I prossimi concerti del “Pop Heart Tour 2019” di Giorgia

Continua il “Pop Heart Tour 2019” di Giorgia: il prossimo appuntamento è in programma il 20 aprile all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna. La data conclusiva della tournée invece andrà in scena il 24 maggio al Pal’Art Hotel di Acireale, in provincia di Catania. I biglietti per tutti i concerti sono disponibili sul sito di TicketOne e presso tutti i punti vendita autorizzati.

