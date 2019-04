Giorgia in concerto a Jesolo: info e scaletta

Il 18 aprile il “Pop Heart Tour 2019” di Giorgia farà tappa a Jesolo, in provincia di Venezia. L’appuntamento è alle ore 21:00 al Palazzo del Turismo. Il concerto sarà l’occasione per promuovere il nuovo album di cover “Pop Heart”, uscito il 16 novembre 2018.

Location e orari

Il concerto di Giorgia a Jesolo si terrà al Palazzo del Turismo, una struttura di oltre 15mila metri quadrati in acciaio e vetro, in grado di ospitare importanti manifestazioni culturali, artistiche e sportive. La location si raggiunge comodamente in auto, grazie ai numerosi collegamenti sia con l’autostrada che con i mezzi pubblici: sono molteplici le linee urbane che collegano Venezia e le principali stazioni ferroviarie a Jesolo. L’appuntamento è alle ore 21:00, ma i cancelli verranno sicuramente aperti con qualche ora d’anticipo per permettere l’ingresso dei fan e allo spettacolo di iniziare in orario e senza ritardi.

I biglietti

Chi non ha ancora acquistato i biglietti per il concerto di Giorgia a Jesolo può ancora farlo, collegandosi al sito di Ticketone oppure rivolgendosi a un punto vendita autorizzato. Sono disponibili, infatti, diverse tipologie di ticket, in base alla posizione che si desidera e a quanto si ha intenzione di spendere. Questi sono tutti i biglietti ancora in vendita:

Poltronissima Numerata: 63,25 euro

Tribuna Gold Centrale: 57,50 euro

Tribuna Centrale Numerata: 51,75 euro

Tribuna Laterale 1 Settore: 46,00 euro

Tribuna Laterale 2 Settore: 36,80 euro

La scaletta del concerto

La scaletta del concerto di Giorgia a Jesolo sarà principalmente incentrata sui brani contenuti nella sua ultima fatica discografica “Pop Heart”, l’album di cover che raccoglie canzoni di amici e artisti famosi che la cantante ha sempre amato o a cui è legata per motivi personali. Il primo brano sarà “Le tasche piene di sassi”, cover di Jovanotti, e a seguire Giorgia si esibirà sulle note di “Una storia importante” di Eros Ramazzotti. Non mancheranno, comunque, le canzoni più famose dell’artista romana, come “E poi”, “Come saprei” e “Di sole e d’azzurro”. Questa è la scaletta del concerto, che potrebbe subire delle variazioni sia prima che durante lo spettacolo:

Le tasche piene di sassi Una storia importante Gli ostacoli del cuore Io fra tanti Scelgo ancora te Sweet Dreams Quando una stella muore È l’amore che conta Come neve Dune mosse I Feel Love Il mio giorno migliore La mia stanza Ain’t Nobody E poi Come saprei Strano il mio destino Un amore da favola Girasole/Tra dire e fare Easy Di sole e d’azzurro Vivi davvero Stay Credo L’essenziale Oronero Anima Tu mi porti su

Le prossime date del tour

Il concerto di Jesolo, terzo appuntamento sul calendario del “Pop Heart Tour 2019”, sarà seguito dallo spettacolo a Bologna, precisamente all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno. Successivamente Giorgia farà tappa anche a Milano, Firenze, Roma, Napoli, Bari e Acireale (CT). I biglietti sono in vendita su Ticketone e nei punti vendita autorizzati con un costo che parte da 36,80 euro e sale in base al posto scelto. Queste sono le restanti date del tour di Giorgia: