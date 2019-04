Giorgia: il nuovo singolo è "Lei verrà", cover di Mango

Dopo il successo di brani come “Le tasche piene di sassi”, “Una storia importante” e “Sweet Drams”, arriva la quarta cover estratta dall’album “Pop Heart” di Giorgia, intitolata “Lei verrà”.

Lei verrà

S’intitola “Lei verrà” il nuovo singolo di Giorgia, cover e magistrale reinterpretazione del successo di Mango nel 1986. Il brano fa parte di “Pop Heart”, un disco di cover composto da 15 track italiane e internazionali che ripercorrono la passione trasversale della cantante per la musica di ogni genere. Il singolo è stato preceduto da “Le tasche piene di sassi”, brano di Jovanotti, “Una storia importante” cover interpretata insieme allo stesso Eros Ramazzotti e “Sweet Dreams (Are Made of This)” dei leggendari Eurythmics. “Pop Heart” è stato pubblicato il 16 novembre 2018 con l’etichetta discografica Sony Microphonica e, al momento, ha già ottenuto un disco di Platino FIMI per aver superato le 50 mila unità di vendita.

Ecco la tracklist dell’album “Pop Heart”:

Le tasche piene di sassi (Jovanotti) Una storia importante – feat. Eros Ramazzotti (Eros Ramazzotti) Lei Verrà (Mango) Gli ostacoli del cuore – feat Elisa (Elisa e Luciano Ligabue) Dune Mosse (Zucchero e Miles) Il conforto – feat Tiziano Ferro (Tiziano Ferro e Carmen Consoli) Sweet Dreams (Are Made of This) (Eurythmics) L’ultimo bacio (Carmen Consoli) I Will Always Love You (Whitney Houston) I Feel Love (Donna Summer) Anima (Pino Daniele) Open Your Heart (Madonna) L’essenziale (Marco Mengoni) Vivere una favola (Vasco Rossi) Stay – feat Ainé (Rihanna ft. Mikky Ekko)

Per celebrare questo grande successo, il 5 novembre Giorgia ha indetto il “Pop Heart Tour”.

Pop Heart Tour di Giorgia 2019: le date

I biglietti del “Pop Heart Tour” di Giorgia sono disponibili in vendita su TicketOne e negli store fisici autorizzati a un prezzo di partenza di 36,80 euro – a salire. Ecco le restanti tappe del percorso live:

18 aprile – Jesolo (venezia) @ Palazzo del turismo



20 aprile – Casalecchio di Reno (Bologna) @ Unipol Arena



6 maggio – Assago (Milano) @ Mediolanum Forum



10 maggio – Firenze @ Mandela Forum



16 maggio – Roma @ Palalottomatica



19 maggio – Napoli @ Teatro PalaPartenope



21 maggio – Bari @ PalaFlorio



24 maggio – Acireale (Catania) @ Pal’Art Hotel

Lei verrà, il testo completo

Ecco il testo originale del singolo “Lei Verrà”, nota cover di Mango composta dallo stesso cantautore insieme ad Alberto Salerno:

Lei verrà

Io ne ho già sete

Lei verrà

Nel tempo che verrà

E scenderà

Giù per la collina

Da nuove città

Stai qui con me

Stanotte piove

E piove su noi

Che non c'incontriamo mai

Lei verrà

Ma d'estate

Lei verrà

Perché io aspetto già

E scenderà

Forse di mattina

Dal fiume che va?

Per noi avrà

Strane parole

Quelle che non riesco a dire mai

Parole di cui ti vergogni

Ah e ci sarà il sole

Nella stanza in fondo agli occhi tuoi

Amore che non dai più sogni

Amore che non dai

Lei verrà

Io ne ho già sete

E scenderà

Forse di mattina

Dal fiume che va

Per noi avrà

Strane parole

Quelle che non riesco a dire mai

Parole di cui ti vergogni, no

Ah e ci sarà il sole

Nella stanza in fondo agli occhi tuoi

Amore che non dai più sogni, no

Amore che non dai

E avrò

E avrò (e avrò)

Amore che non dai più sogni (amore che non dai più sogni)

Amore che non dai più sogni (amore che non dai più sogni)

Amore che non dai più sogni

Amore che non dai più sogni, più sogni, più sogni