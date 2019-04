Anastasio si esibirà al Giffoni Film Festival

Anastasio si esibirà nel corso della 49esima edizione del Giffoni Film Festival. Sarà il primo esponente di un talent musicale a cantare durante l’evento cinematografico, che avrà luogo come ogni anno a Giffoni Valle Piana, in provincia di Salerno, dal 19 al 17 luglio.

Anastasio al Giffoni Film Festival

Il prossimo 19 luglio, dopo le diverse tappe del suo tour, Anastasio canterà nel corso di un live aperto al pubblico, all’interno del grande programma dei migliori talenti musicali che il Giffoni Film Festival porterà in Piazza Lumière. L’evento, che l’anno scorso ha raccolto sul palco 21 live, quest’anno è al lavoro anche sulla Masterclass Music&Radio e ai tradizionali Meet The Stars, che solo nel 2018 hanno raggiunto più di 8mila presenze. Nel dare spazio ai nuovi talenti musicali, non si poteva non scegliere il rapper campano Anastasio, che dopo aver vinto l’ultima edizione di X Factor, con il suo primo singolo “La fine del mondo” ha raggiunto la vetta delle classifiche musicali italiane e ha conquistato la certificazione Fimi/Gfk del Disco di Platino.

Le canzoni di Anastasio al Giffoni Film Festival

L’esibizione al Giffoni Film Festival si inserisce nel tour che Anastasio sta svolgendo proprio in questi giorni e che lo vedrà impegnato fino a fine luglio. Vista la giovanissima età e la breve carriera del rapper, le sue esibizioni si concentrano prevalentemente sulle cover, che ovviamente vengono reinterpretate secondo il suo stile e la sua personalità, una delle caratteristiche che i fan hanno potuto apprezzare anche durante le puntate di X Factor e che ha convinto persino i giudici. Per farsi un’idea delle canzoni che Anastasio porterà sul palco, si potrebbe dare un’occhiata alle scalette dei concerti passati, come quella presentata al The Cage Theatre dello scorso 13 aprile a Livorno e che include molte cover famose:

Another brick in the wall Part 2 (Pink Floyd cover) Intro Costellazioni di kebab La fine del mondo Fuoco Rosso malpelo Se piovesse il tuo nome C’è tempo (Ivano Fossati cover) Correre Un adolescente Il giro di do Mio fratello è figlio unico (Rino Gaetano cover) Ho lasciato le chiavi T.S.O. La porta dello spavento supremo (Franco Battiato cover) Autunno Clint Eastwood (Gorillaz cover) Generale (Francesco De Gregori cover) La fine del mondo

“La fine del mondo Tour”: le date ancora in calendario

Intanto il giovane rapper campano sta portando in giro per l’Italia la sua musica, con il primo ciclo di concerti de “La fine del mondo Tour”, una tournée partita lo scorso marzo con la data zero al Live Club di Trezzo Sull’Adda e che si concluderà il 27 luglio a Noci, in provincia di Bari. Queste sono tutte le date del tour di Anastasio, oltre al live al Giffoni Film Festival.