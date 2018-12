Anastasio: il singolo “La fine del mondo” è certificato oro

È una doppia soddisfazione per Marco Anastasio, il rapper di appena 21 anni che giovedì sera ha trionfato sul palco del Forum di Assago, vincendo la 12esima edizione di X Factor Italia, guidato da coach Mara Maionchi. E questa è la prima soddisfazione. La seconda gli è stata comunicata proprio nel corso della finale: il suo singolo presentato davanti ai quattro giudici, “La fine del mondo”, è stato certificato disco d’oro. Anastasio era dato per super favorito dell’edizione fin dalle prime puntate. Eppure lo stesso si diceva lo scorso anno con i Maneskin, che tra l’altro proprio durante la finale avevano a loro volta ricevuto il disco d’oro per il singolo “Chosen”, prima di essere sconfitti a sorpresa dal “tenore pop” Lorenzo Licitra. E in molti già immaginavano lo stesso finale anche per questa edizione, con la 26enne napoletana Naomi la più titolata per rovinare la festa al collega rapper. E invece no: scaramanzia a parte, questa volta il disco d’oro consegnato nelle mani del suo legittimo proprietario nella sera della finale non ha giocato brutti scherzi. E così Anastasio, dopo essersi aggiudicato l’importante riconoscimento, ha festeggiato anche una seconda volta: per la vittoria dell’edizione del talent.

“La fine del mondo”: il nuovo singolo di Anastasio



A firmare il pezzo è ovviamente lo stesso Anastasio, come d’altra parte portano la sua firma tutti gli inserti rap inseriti in ciascuna esibizione nel corso di questa edizione di X Factor. Il brano è una canzone con un testo estremamente potente, arrabbiato, ma capace di una musicalità nel ritornello. L’uscita del singolo è stata accompagnata anche dalla pubblicazione di un videoclip. L’artista campano aveva composto il pezzo ben prima di partecipare a X Factor e subito ne aveva intuito il potenziale. Eppure ha dichiarato che mai si sarebbe immaginato che il brano sarebbe stato valorizzato con un arrangiamento simile, né che l’avrebbe mai cantato sul palco del Forum di Assago.



Chi è Marco Anastasio



Marco Anastasio è un artista di 21 anni, originario di Meta di Sorrento, e vincitore dell’ultima edizione di X Factor Italia, davanti a Naomi (seconda classificata), Luna Melis (terza) e ai Bowland (quarti, i preferiti del cantante, come dichiarato durante la conferenza stampa dopo la finale). Il suo primo nome d’arte era semplicemente Nasta, poi cambiato in Anastasio: il suo cognome. Oltre alla musica, la sua grande passione è il calcio, infatti in occasione della finale di X Factor si è tatuato (ma si tratta di un tatuaggio finto) il volto di Diego Armanto Maradona, il suo idolo, sulla pancia. Il ragazzo studia anche all’Università: è iscritto a Scienze agrarie e ambientali e gli mancano appena tre esami alla laurea. Un altro traguardo che Anastasio è pronto a tagliare al più presto, anche se ora con i mille impegni che lo attendono sarà sicuramente molto complesso conciliare i tempi per lo studio con gli appuntamenti di lavoro. Anastasio ha dichiarato di non aver seguito molto le precedenti edizioni di X Factor, ma di apprezzare particolarmente Davide Shorty, artista che ha comunque avuto modo di conoscere solo dopo la sua partecipazione al talent show targato Sky.