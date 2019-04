Thegiornalisti tornano in concerto a Bari gratis: promessa mantenuta

Tommaso Paradiso l’aveva promesso e ha mantenuto la parola: i Thegiornalisti hanno annunciato il loro ritorno al Palaflorio di Bari, dando appuntamento ai fan per martedì 7 maggio 2019. Il frontman della band romana si era preso questo impegno a seguito del concerto dello scorso 2 aprile nel capoluogo pugliese; durante il live Paradiso ha avuto evidenti problemi di voce a causa di una forte laringotracheite che ha costretto i Thegiornalisti ad annullare e posticipare anche la successiva data a Reggio Calabria (inizialmente in programma il 3 aprile, spostata al 4 maggio). Riconoscente al suo pubblico, che l’ha supportato cantando a memoria i testi con grandi cori, Tommaso Paradiso ha promesso che avrebbero organizzato un ulteriore live a Bari per “fare un concerto degno”, gratis per tutti coloro presenti al live del 2 aprile e muniti di biglietto. Ecco tutte le info sul nuovo appuntamento al Palaflorio.

Thegiornalisti di nuovo a Bari: come partecipare

Detto fatto: Tommaso Paradiso ha mantenuto la promessa fatta al pubblico durante il concerto dello scorso 2 aprile a Bari. I Thegiornalisti torneranno ad esibirsi sul palco del Palaflorio il 7 maggio 2019. Il live sarà completamente gratuito per tutti coloro che hanno partecipato al concerto del 2 aprile, per ricevere l’invito basterà mandare una foto del biglietto a prenotazioni@vivoconcerti.com entro e non oltre il 25 aprile. Nella mail non dovranno mancare anche alcuni semplici dati personali: nome, cognome e data di nascita. In questo modo si riceveranno poi tutte le info per ritirare il ticket per la nuova data del 7 maggio. Il concerto resta ovviamente aperto anche a tutti coloro che non si vogliono perdere i Thegiornalisti, pur non avendo preso parte al precedente live pugliese. I biglietti saranno regolarmente disponibili e in vendita a partire dalle ore 12:00 del 26 aprile, potete trovare tutte le info sul sito ufficiale degli organizzatori: Vivo Concerti.

Continua il “Love tour”: le prossime date

I Thegiornalisti hanno dato il via al loro “Love tour” nell’autunno 2018, per poi tornare con una seconda tranche di date nei palazzetti di tutta Italia nel corso di quest’anno. La tournée è partita il 26 marzo da Jesolo e continuerà fino a metà maggio, collezionando sold out. La band capitanata da Tommaso Paradiso ha in programma ancora sei date, con tappa a Firenze, Verona (sold out), Reggio Calabria, Bari, Roma (sold out), Assago (Milano – sold out). A questo live si va ad aggiungere un appuntamento ancora più speciale: il concerto - evento “#LovealMassimo”, che si terrà il 7 settembre 2019 nella splendida cornice del Circo Massimo di Roma. I biglietti ancora disponibili sono acquistabili su circuito Ticketone, online e nei punti vendita autorizzati. I prezzi per i concerti nei palazzetti variano dai 28 euro + d.p. ai 40 euro + diritti di prevendita, in base alla tipologia di posto scelto e selezionato, mentre per quanto riguarda l’evento al Circo Massimo il prezzo dei biglietti è di 35 euro + d.p. per il posto unico in piedi e di 53 euro + d.p. per l’accesso alla Love Area. Ecco il calendario con le prossime date live dei Thegiornalisti: