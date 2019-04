Sfera Ebbasta in concerto a Roma: info e scaletta

Sfera Ebbasta si prepara a salire sui palchi d’Italia con il “Popstar tour 2019”, una mini tournée di tre appuntamenti a Roma, Napoli e Milano, che promette di fare scintille e di regalare tante soprese ai fan. Si tratta di tre eventi che vedranno per la prima volta il trapper esibirsi nei palazzetti, voluti per festeggiare insieme ai fan gli ottimi risultati raggiunti negli ultimi anni. In particolare, i concerti arrivano dopo l’enorme successo ottenuto da Sfera Ebbasta con il suo ultimo album “Rockstar”, certificato quattro volte con il Disco di Platino dalla FIMI/GFK e disco più venduto in Italia nel 2018.

Location e orari del concerto a Roma

Dopo aver cancellato la data zero a Conegliano, Sfera Ebbasta ha deciso di far partire il suo “Popstar tour 2019” direttamente da Roma il prossimo 17 aprile. La location scelta è il Palazzo dello Sport, facilmente raggiungibile in auto dal Grande Raccordo Anulare, in metropolitana attraverso la Linea B (fermata Eur Palasport) e con diverse linee di autobus, come la 714. L’appuntamento è alle ore 21:00, ma è sempre consigliabile arrivare prima per prendere posto senza problemi. Chi deve ritirare i biglietti acquistati online su Ticketone, deve recarsi alla biglietteria del Palazzo dello Sport, che saròà aperta dalle 17:00 alle 18:00.

I biglietti del concerto a Roma

I fan di Sfera Ebbasta che non hanno ancora acquistato i biglietti per il concerto a Roma, sono ancora in tempo. Su Ticketone e nei punti vendita autorizzati sono disponibili diverse tipologie di ticket, con prezzi diversi a seconda del posto e dei servizi desiderati. Risultano sold out, invece, i Vip Package e i biglietti per il Primo Anello Centrale Numerato e il Secondo Anello Centrale Numerato. Questi sono tutti gli altri pass disponibili per accedere allo spettacolo del 17 aprile:

Parterre in Piedi: 40,25 euro

Primo Anello Laterale Numerato: 46,00 euro

Secondo Anello Laterale Numerato: 40,25 euro

PIT: 69,00 euro

La possibile scaletta del concerto a Roma

Il concerto romano di Sfera Ebbasta sarà uno show esplosivo, che porterà sul palco i maggiori successi del rapper dei record, senza dimenticare i brani che hanno dato inizio alla sua carriera artistica e musicale, consacrandolo tra i rapper più apprezzati dalle nuove generazioni. Non dovrebbero mancare neanche tanti effetti speciali e sorprese, per un live che si preannuncia di fuoco. La scaletta del concerto a Roma non è stata resa ancora nota, ma Sfera Ebbasta potrebbe decidere di intonare insieme ai fan alcune delle seguenti canzoni:

Tran tran Bancomat 20 collane Leggenda Scooteroni Lamborghini XDVR Ciny Kanaglia Occupato Boss Sciroppo Tesla BRNBQ Figli di papà Notti BHMG Uber Serpenti a sonagli XNX Ricchi x sempre Visiera a becco Cupido

Le prossime date del “Popstar tour 2019”

Dopo la prima tappa romana del “Popstar tour 2019”, Sfera Ebbasta si esibirà a Napoli e a Milano, rispettivamente il 19 e 27 aprile. L’appuntamento per il capoluogo campano è al Teatro PalaPartenope, mentre come location per lo spettacolo milanese è stato scelto il Mediolanum Forum di Assago. Il tour avrebbe dovuto avere anche una prima data a Conegliano, il 12 aprile scorso, ma lo show è stato poi annullato.