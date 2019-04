Sfera Ebbasta, biglietti gratis per i genitori dei minorenni

Sfera Ebbasta lancia un’iniziativa che permetterà ai genitori di accompagnare in maniera totalmente gratuita i fan minorenni ai concerti che il trapper terrà ad aprile.

Genitori in concerto gratis

Dopo le polemiche, le critiche e le accuse che hanno ricoperto Sfera Ebbasta negli ultimi mesi, il trapper ha voluto lanciare un’iniziativa originale. “Se sei minorenne – si legge in una nota – da lunedì 18 marzo avrai la possibilità di ricevere un biglietto omaggio per il genitore che ti accompagnerà al concerto (fino ad esaurimento disponibilità). Scrivi alla mail: biglietti@thaurus.it fornendo i seguenti documenti: 1) Copia del tuo documento; 2) Copia del documento del genitore o di chi ne fa le veci; 3) Numero d’ordine del biglietto acquistato; 4) Conferma d’acquisto di Ticketone.” Questo permetterà ai genitori di sentirsi più sicuri dopo i recenti avvenimenti, permettendo loro di essere presenti ai concerti di Sfera Ebbasta e di poter tenere sotto controllo i propri figli minorenni. I biglietti gratis, per evidenti ragioni logistiche, non saranno illimitati, per questo chi è interessato può richiedere subito il pass o avere maggiori informazioni consultando i canali social dell’artista.

Le date del tour di Sfera Ebbasta

Sfera Ebbasta si esibirà live a partire dal prossimo 12 aprile. Il primo appuntamento è previsto a Conegliano, a cui seguiranno Roma, Napoli e Milano. Questo è il calendario con date, orari e location:

12 aprile, Conegliano (TV), Zoppas Arena, ore 21:00

17 aprile, Roma – Palalottomatica, ore 21:00

19 aprile, Napoli, Teatro Palapartenope, ore 21:00

27 aprile, Assago (MI), Mediolanum Forum, ore 21:00

I biglietti: disponibilità e prezzi

I biglietti per partecipare ai concerti di Sfera Ebbasta sono ancora disponibili. Per l’appuntamento a Conegliano si possono acquistare pass per la Tribuna al costo di 34,50 euro e quelli per il Parterre al prezzo di 27,75 euro. A Roma, invece, sono ancora in vendita i biglietti per il Parterre in piedi, per il Primo Anello Laterale Numerato, per il Secondo Anello Centrale Numerato e per il Secondo Anello Laterale Numerato, con un costo che va dai 40,25 ai 46 euro. Al Teatro PalaPartenope di Napoli sono disponibili tutte le tipologie di biglietto (Parterre in piedi, Tribuna Numerata e PIT) con un costo che va dai 40,25 ai 69 euro a seconda della posizione scelta. Milano, invece, è la tappa che ha fatto registrare maggiori sold out: per l’evento al Forum d’Assago sono rimasti solo i biglietti della Tribuna C Numerata al prezzo di 34,50 euro.

Una risposta alle polemiche e alle accuse

L’iniziativa di Sfera Ebbasta di permettere ai genitori di accedere ai suoi concerti gratuitamente è un modo per il cantante di rispondere alle polemiche e le accuse che lo hanno portato alla ribalta della cronaca negli ultimi mesi, in particolare dopo gli incresciosi fatti di Corinaldo e dopo l’esclusione a un programma televisivo come giudice musicale. A tal proposito, il trapper ha pubblicato nei giorni scorsi anche il singolo “Mademoiselle”, una canzone che mette in risalto l’ipocrisia di chi lo accusa di essere un cattivo esempio tra i giovani, sottolineando che la causa dei problemi delle nuove generazioni vada cercata altrove e non nei testi delle sue canzoni.