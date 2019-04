Ultimo, il nuovo album “Colpa delle Favole” primo nella classifica FIMI/GFK

Come accade ogni venerdì, anche il 12 aprile scorso è stata pubblicata la classifica FIMI/GFK degli album più venduti della settimana. Nell’attesissima chart, ad aggiudicarsi la vetta del podio è stato Ultimo, con il suo nuovo disco “Colpa delle Favole” uscito il 5 aprile.

Ultimo conquista le classifiche FIMI/GFK

Ultimo debutta nella prima posizione degli album più venduti in Italia con “Colpa delle Favole”, disponibile negli store fisici e digitali dal 5 aprile. Si tratta di un ottimo risultato, a cui si aggiungono, inoltre, il primo posto nella classifica riguardante i vinili e due singoli nella Top10 FIMI/GFK. Non solo. Nell’ultima classifica FIMI/GFK dei dischi più venduti della settimana, Ultimo riesce a piazzare ben tre album nelle prime 13 posizioni: oltre al primo posto di “Colpa delle Favole”, troviamo anche “Peter Pan”, stabile all’ottava posizione e “Pianeti” al tredicesimo posto. Insomma, quella che si è appena conclusa può dirsi una settimana ricca di soddisfazioni per il giovane cantautore, reduce da un contestato secondo posto alla 69esima edizione al Festival di Sanremo.

La Top10 degli album più venduti della settimana

Nella classifica settimanale FIMI/GFK dei dischi più venduti della settimana sorprende anche il secondo posto conquistato da Ernia con “68 (Till The End)”. Al terzo posto scende, invece, Coez con l’album “È sempre bello”. Questa è la Top10:

“Colpa delle favole”, Ultimo “68 (Till The End)”, Ernia “È sempre bello”, Coez “Booriana”, En?gma e Kaizén “When we all fall asleep, where do we go?”, Billie Eilish “Dove gli occhi non arrivano”, Rkomi “Start”, Ligabue “Peter Pan”, Ultimo “Playlist”, Salmo

“Colpa delle Favole”: il nuovo album di Ultimo

“Colpa delle Favole” è un disco che si interroga sulla felicità, sulle illusioni e sul raggiungimento di un equilibrio nella vita e nell’amore. Le canzoni di Ultimo approfondiscono una sensazione di mancanza, di insicurezza e della ricerca di qualcosa che faccia stare bene. D’altronde, come spiegato dallo stesso Ultimo in un’intervista a Sky tg24, «rispetto ai precedenti è più nostalgico, più intenso anche se non mi sento mai all’altezza. Non mi sento mai disposto a vincere un confronto, cerco di essere molto cinico. Cerco di nascondere le parti sensibili, sono costantemente pieno di domande». “Colpa delle Favole” nasce, inoltre, con «l’esigenza di chiudere una trilogia con “Pianeti” e “Peter Pan”: il primo raccontava le cose che non avevo e volevo conquistare, nel secondo le ambizioni si concretizzano. Qui affido la colpa alle favole per non darla a me, i brani mi piace pensarli scritti in quasi 70 anni». L’uscita del disco non è stata accompagnata dall’instore tour, per una scelta molto consapevole: «Nonostante la mia etichetta non sia felice proprio per questo ho scelto di non fare gli instore che poi ti portano al disco di platino in una settimana». «È anti musicale costringere a comprare un disco per fare una foto». Tuttavia, ci sarà un tour di promozione del nuovo album, che debutterà il prossimo 25 aprile da Vigevano.

Tutte le date del “Colpa delle Favole Tour 2019”

Il “Colpa delle Favole Tour 2019” si prevede ricco di appuntamenti, tutti già sold out. Ultimo partirà con la sua avventura da Vigevano il prossimo 25 aprile e terminerà la tournée a Acireale, in provincia di Catania, il 3 giugno. Si tratta di 19 imperdibili appuntamenti, durante i quali il cantautore romano presenterà le canzoni contenute nel suo nuovo album e i suoi successi più famosi. Questo è il calendario con tutte le date: