La 16esima edizione del Grande Fratello ha presso ufficialmente il via e tra i concorrenti in gara arriva Martina Nasoni, 21 anni di Terni, sconosciuta ai più, ma diventata improvvisamente famosa non solo per l’ingresso al reality show, ma anche per aver ispirato il brano “La ragazza con il cuore di latta”, con cui Irama ha gareggiato nel corso della 69esima edizione del Festival di Sanremo.

Rivelata l’identità della ragazza con il cuore di latta

Quando Irama è salito sul palco del teatro Ariston, in molti si sono chiesti chi fosse la Linda citata in “La ragazza con il cuore di latta”, una canzone ispirata a una storia vera, che ha come protagonista una giovane ragazza con un pacemaker, che le impedisce di avere una vita normale. Il brano tratta, inoltre, un tema molto delicato, quello della violenza domestica sulle donne. A riguardo, il cantautore aveva solo raccontato di aver conosciuto questa giovane donna in Salento e di essere rimasto colpito dal suo passato molto toccante, motivo per cui aveva deciso di mettere la storia nero su bianco e di comporre una canzone struggente e emozionante, che ha conquistato migliaia di fan. Negli ultimi giorni il mistero sull’identità di Linda sembra essere svelato: durante la prima puntata del Grande Fratello, infatti, la concorrente Martina Nasoni ha rivelato al pubblico di essere proprio lei la ragazza a cui Irama si è ispirato per “La ragazza con il cuore di Latta”.

Chi è Martina Nasoni?

Martina Nasoni è una giovane donna di 21 anni, originaria di Terni, città in cui vive tuttora. Fin da bambina, il suo sogno è quello di entrare a far parte del mondo dello spettacolo, un’aspirazione che potrebbe realizzarsi grazie alla partecipazione al Grande Fratello 2019. Martina ha conseguito il diploma presso il Liceo Artistico e ha partecipato anche a diversi concorsi di bellezza come Miss Umbria e Miss Italia, dove però non ha superato i provini per accedere alla fase finale. Attualmente frequenta un corso per diventare tatuatrice, studia canto e recitazione e lavora come indossatrice, come dimostrano alcune fotografie che la ritraggono sui social. Per quanto riguarda la sua vita privata, pare che al momento sia single, almeno dai social non trapelano notizie che confermino una sua ipotetica relazione. Martina soffre, inoltre, di un disturbo cardiaco congenito, storia che ha colpito Irama e che l’ha spinto a scrivere la sua canzone. Per quanto riguarda le violenze domestiche raccontate nel brano, alcuni rumors sostengono che non siano mai avvenute, ma che il cantante abbia deciso di aggiungerle alla canzone, dopo aver avuto un flirt estivo con la ragazza.

L’arrivo al GF e la popolarità sui social

Dopo l’ingresso al GF e dopo aver rivelato di essere proprio lei la misteriosa Linda citata nel brano “La ragazza con il cuore di Latta”, il suo account ufficiale su Instagram ha conquistato in poco tempo migliaia di follower. Proprio dai social, è possibile seguire Martina, guardare gli scatti pubblicati e interagire con lei. Nel frattempo, sarà possibile guardarla anche nella casa del Grande Fratello e scoprire di più sul suo passato e presente.