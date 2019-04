Parte l’edizione numero 16 del Grande Fratello. Il reality è condotto ancora una volta da Barbara D'Urso, che sarà accompagnata in studio dagli opinionisti Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio. Particolare curiosità per il cast dei partecipanti, in cui ci sono anche alcuni nomi più o meno noti. La lista definitiva dei concorrenti verrà svelata solo nel corso della prima puntata ma diversi partecipanti sono già stati annunciati. Ecco chi sono:

Ivana Icardi

Il nome che ha fatto molto discutere è quello di Ivana Icardi: si tratta della sorella 23enne di Mauro, attaccante dell’Inter. I due hanno un rapporto molto conflittuale e pare non si parlino da quando il bomber argentino ha sposato Wanda Nara. Nel video di presentazione la giovane concorrente ha spiegato che Mauro ha interrotto i rapporti con la sua famiglia perché “ha al suo fianco una persona che lo ha sposato solo perché calciatore”. Barbara D’Urso ha detto: "L'anno scorso siamo riusciti a far reincontrare Bobby Solo e sua figlia. Speriamo di aprire il cuore di Mauro per fargli vedere i fratelli”.

Serena Rutelli

Altro personaggio che sta già facendo parlare di sé è Serena Rutelli: è un’estetista 29enne ed è figlia di Francesco Rutelli e Barbara Palombelli. La sua scelta inizialmente non è stata ben vista dai parenti: “Ho cercato di sconsigliarla, ma mi sono dovuto arrendere perché è un sogno di Serena da quando è stata adottata ed è entrata a far parte della nostra famiglia”, ha dichiarato l'ex sindaco di Roma. Serena stessa - che ha raccontato in un video di aver vissuto da piccolina in una casa famiglia per tre anni - ha detto: "Il giorno più bello è stato quando sono arrivati i miei genitori e hanno deciso di adottarci, quando avevo 7 anni, lì la mia vita è cambiata. Siamo una bella famiglia unita e piena d'amore".

Ambra Lombardo

Modella e professoressa di Lettere classiche e storia. Ambra Lombardo è stata presentata ufficialmente nel corso della conferenza stampa. Ha 33 anni, è nata in Sicilia ma vive a Milano. Dalla sua biografia emerge che “avrebbe voluto fare l’archeologa e il suo mito è Alberto Angela. Positiva, sorridente, romantica, passionale, ma anche rompiscatole. Ambra è single, ha avuto amori lunghi e importanti. Le sue passioni sono il mare, i musei, le buone letture e le moto: spera, un giorno, di comprare una Harley-Davidson”.

Cristian Imparato

23 anni, è stato il vincitore della prima edizione del talent per bambini “Io canto” e che promette in un video di essere un po' ribelle e tiene a dire di non essere mai ricorso alla chirurgia estetica.

Kikò Nalli

Nalli ha 49 anni e di professione è hair stylist. È l’ex marito di Tina Cipollari e padre dei suoi tre figli. Ha chiesto la cortesia al Gf di non fargli sorprese e di non far entrare la ex moglie in casa anche se “guai a chi parla male di lei perché è la madre dei miei figli”.

Jessica Mazzoli

La D’Urso ha svelato anche la partecipazione di un altro concorrente: si tratta di Jessica Mazzoli. Nata a Olbia, è una cantante. Ha partecipato a X Factor nel 2011, classificandosi quinta. Per un periodo ha avuto una relazione con il collega Morgan, dal quale ha avuto una bimba sei anni fa. Ma da tempo i rapporti tra i due sono molto tesi.

I 4 aspiranti concorrenti

Oltre ai concorrenti già sicuri di entrare nella casa più spiata d’Italia, altri quattro aspiranti partecipanti sono già da alcuni giorni entrati ne “Il Grande Ranch”, un luogo immerso nella campagna laziale, vicino Tivoli, dove stanno vivendo in attesa di sapere cosa il GF ha in programma per loro: probabilmente solo alcuni potranno entrare nel programma. I quattro candidati sono Angela, Audrey, Erica e Daniele.

Angela Losito

28 anni, nata a Bari ma residente a Milano, è una aspirante speaker radiofonica. Si descrive come spigliata, simpatica e ironica. È single e le piace chiacchierare. Le sue passioni sono le letture, la radio e i cani.

Audrey Chabloz

26 anni, nata ad Aosta ma vive a Ibiza. Lavora come modella e hostess. È figlia unica di genitori separati. Afferma di essere testarda ed egoista e di non andare d’accordo con le persone troppo esuberanti. Ha molta cura del suo aspetto fisico.

Daniele Dal Moro

28 anni, veronese, è un imprenditore e lavora nell’azienda di pubblicità e marketing di famiglia. Da qualche anno, con un suo amico, ha anche un’attività nel campo finanziario. “Molto determinato ed esuberante, si definisce sensibile e un po’ egocentrico. È single, appassionato di fitness e videogame”.

Erica Piamonte

30 anni, nata e cresciuta a Campi Bisenzio (Firenze). Fa la commessa dopo un passato da ragazza immagine. Vive da sola, è single e afferma di essere sensibile, ribelle e incompresa.