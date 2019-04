Ci sono anche Ivana Icardi, sorella dell’attaccante dell’Inter Mauro, e Serena Rutelli, figlia di Francesco ex sindaco di Roma e della giornalista Barbara Palombelli, tra i 16 concorrenti che parteciperanno alla sedicesima edizione del Grande Fratello che sarà condotto da Barbara D’Urso. Ad accompagnare la conduttrice ci saranno in studio i due opinionisti Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio.

Francesco Rutelli: "Ho sconsigliato Serena"

"Sogno di entrare da 10 anni, i miei sono secchioni io no ma sono felice e li amo", ha detto Serena Rutelli alla notizia del suo ingresso nella casa del Gf. Ma il padre Francesco non era totalmente d'accordo: "Ho cercato di sconsigliarla, ma mi sono dovuto arrendere perché è un sogno di Serena da quando è stata adottata ed è entrata a far parte della nostra famiglia".

Chi sono gli altri concorrenti del Gf16

Oltre alla Rutelli, estetista, e a Ivana Icardi, nota di recente per il suo rapporto difficile col fratello e soprattutto con la cognata Wanda Nara, entreranno nella casa, Alberico Lemme, farmacista-dietista, Cristian Imparato, 23 anni, palermitano, che vinse il talent “Io canto” nel 2010, Kikò Nalli, parrucchiere ex marito di Tina Cipollari. Con loro anche Ambra, professoressa-modella. Tra i concorrenti pure Audrey Chabloz, Angela Losito, Erica Piamonte e Daniele Dal Moro per i quali il reality è già iniziato il 3 aprile con l'ingresso nel Grande ranch. I 4 però, scopriranno solo nella puntata d’esordio se entreranno o meno nella casa.

Ci sarà Francesca De Andrè?

Resta un mistero la partecipazione di Francesca De Andrè, figlia di Cristiano e nipote di Fabrizio. Alcuni settimanali la danno nella rosa dei concorrenti, ma gli organizzatori del reality non hanno ancora confermato.