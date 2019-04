Marco Mengoni: tre nuovi sold out per l’Atlantico Tour

Marco Mengoni festeggia tre nuovi sold out per il suo “Atlantico Tour 2019”

L’Atlantico Tour 2019 di Marco Mengoni fa registrare tre nuovi sold out: i concerti in programma il 4 maggio al Forum di Assago, alle porte di Milano, il 21 maggio al Nelson Mandela Forum di Firenze e il 26 maggio all’Arena di Verona.

L’Atlantico Tour 2019 di Marco Mengoni

L’Atlantico Tour 2019 di Marco Mengoni ha debuttato la sera di lunedì 8 aprile da Berlino: prima tappa della leg europea, che il 10 aprile passerà da Zurigo (il concerto è già sold out), il 12 aprile da Monaco, il 14 aprile da Parigi e volgerà al termine il 17 aprile da Madrid. La tournée italiana invece debutterà il 27 aprile dal Pala Alpitour di Torino, per poi proseguire nei palazzetti dello sport delle principali città italiane, con l’ultimo concerto in programma il 30 maggio alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna. I biglietti per i concerti sono disponibili sul sito di TicketOne e presso tutti i punti vendita autorizzati a partire da 41,40 euro.

I concerti dell’Atlantico Tour 2019 italiano di Marco Mengoni

Sabato 27 aprile 2019 Torino, Pala Alpitour (sold out)

Domenica 28 aprile 2019 Torino, Pala Alpitour

Mercoledì 1 maggio 2019 Assago (Milano), Mediolanum Forum (sold out)

Giovedì 2 maggio 2019 Assago (Milano), Mediolanum Forum (sold out)

Sabato 4 maggio 2019 Assago (Milano), Mediolanum Forum (sold out)

Domenica 5 maggio 2019 Assago (Milano), Mediolanum Forum (sold out)

Mercoledì 8 maggio 2019 Roma, Palazzo dello Sport

Venerdì 10 maggio 2019 Roma, Palazzo dello Sport

Sabato 11 maggio 2019 Roma, Palazzo dello Sport

Lunedì 13 maggio 2019 Bari, Palaflorio (sold out)

Martedì 14 maggio 2019 Bari, Palaflorio

Giovedì 16 maggio Castel Morrone (Caserta), Paladecò

Sabato 18 maggio Eboli (Salerno), PalaSele

Martedì 21 maggio 2019 Firenze, Nelson Mandela Forum (sold out)

Mercoledì 22 maggio 2019 Firenze, Nelson Mandela Forum

Venerdì 24 maggio 2019 Verona, Arena di Verona (sold out)

Sabato 25 maggio 2019 Verona, Arena di Verona (sold out)

Domenica 26 maggio 2019 Verona, Arena di Verona (sold out)

Mercoledì 29 maggio 2019 Rimini, RDS Stadium (sold out)

Giovedì 30 maggio 2019 Casalecchio di Reno (Bologna), Unipol Arena

Sono dieci i concerti della leg italiana della tournée ad aver fatto già registrare il tutto esaurito: la prima data, in programma il 27 aprile al Pala Alpitour di Torino, i primi tre concerti al Forum di Assago (l’1, il 2 e il 4 maggio) la prima tappa di Bari, il 13 maggio al Palaflorio, il primo concerto di Firenze, il 21 maggio al Nelson Mandela Forum, tutti e tre i concerti in programma all’Arena di Verona (il 24, il 25 e il 26 maggio) e lo show del 29 maggio all’RDS Stadium di Rimini.

“Muhammad Alì”: il nuovo singolo di Marco Mengoni

All’interno della scaletta dell’”Atlantico Tour 2019” troverà sicuramente spazio “Muhammad Alì”, l’ultimo singolo del cantante di Viterbo estratto da “Atlantico”. Della canzone è stato ricavato anche un videoclip, girato tra le strade di Ronciglione, il piccolo borgo laziale nel quale è nato e cresciuto lo stesso Mengoni. Fino a questo momento, del disco erano già stati inseriti in rotazione radiofonica i singoli “Voglio”, “Buona vita” (lanciati in contemporanea) e “Hola (I Say)”, inciso in duetto con il cantautore britannico Tom Walker.