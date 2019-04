Alessandra Amoroso in concerto a Padova: info e scaletta

L’appuntamento è per mercoledì 10 aprile 2019: giorno in cui il “10 Tour 2019” di Alessandra Amoroso farà tappa alla Kioene Arena di Padova, per l’unica tappa veneta della tournée di presentazione dell’ultimo disco dell’artista pugliese.

Alessandra Amoroso in concerto a Padova: info

L’inizio del concerto di Alessandra Amoroso alla Kioene Arena di Padova è in programma alle 21. Sul sito di TicketOne e presso tutti i punti vendita autorizzati è ancora possibile acquistare i biglietti per diversi settori: al prezzo minimo di 35 euro per il secondo anello categoria 2, a 40 euro per il secondo anello categoria 1 e per il primo anello con visibilità laterale, a 50 euro per il primo anello numerato, a 55 euro per la tribuna frontale, infine a 58 euro per la platea categoria 2. Sono andati esauriti invece i tagliandi relativi alla platea categoria 1, al secondo anello con visibilità laterale, al primo anello con visibilità laterale limitata e al secondo anello con visibilità laterale limitata. La Kioene Arena si trova al civico 53 di via San Marco, a Padova, ed è raggiungibile con i mezzi di trasporto pubblico e con la propria auto. È possibile arrivare al palazzetto dello sport servendosi della linea 18 dell’autobus nei giorni feriali e della 14 nei giorni festivi, scendendo alla fermata palasport San Lazzaro. In alternativa, è possibile raggiungere il palazzetto dello sport con la propria auto. La Kioene Arena si trova a un chilometro dal casello di Padova est.

Alessandra Amoroso in concerto a Padova: la scaletta

La scaletta del concerto di Alessandra Amoroso alla Kioene Arena di Padova sarà dedicata soprattutto ai suoi brani più recenti estratti da “10”, tra cui non mancheranno i quattro singoli “La stessa”, “Forza e coraggio”, “Trova un modo” e “Dalla tua parte”. Il concerto inizia proprio con “La stessa”, per terminare sulle note di “Forza e coraggio”, ma non è da escludere che la cantante salentina decida di apportare delle modifiche alla scaletta nel corso della serata. Oltre ai brani estratti da “10”, durante il concerto troveranno posto anche alcuni tra i brani più apprezzati della carriera dell’artista, per un totale di 29 canzoni. La probabile scaletta del concerto di Alessandra Amoroso alla Kioene Arena di Padova: