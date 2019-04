Alessandra Amoroso in concerto a Trento: info e scaletta

Tappa trentina per il “10 Tour 2019” di Alessandra Amoroso, che martedì 9 aprile farà tappa al Teatro Auditorium Santa Chiara di Trento.

Alessandra Amoroso in concerto a Trento: le informazioni

L’inizio del concerto di Alessandra Amoroso a Trento è in programma per le 21. Non sono più disponibili i biglietti per lo show, né sul sito di TicketOne, né nei punti vendita fisici. Il Teatro Auditorium Santa Chiara si trova al civico 67 di via Santa Croce, a Trento, ed è raggiungibile con la propria auto. La struttura non è dotata di parcheggi propri, ma è possibile posteggiare l’auto nel vicino parcheggi di Piazza Fiera, dotato di 460 posti auto.

Alessandra Amoroso in concerto a Trento: la scaletta

Protagonisti assoluti del concerto di Alessandra Amoroso al Teatro Auditorium Santa Chiara di Trento saranno i brani estratti da “10”, l’ultimo disco della cantante pugliese, pubblicato il 5 ottobre dello scorso anno. Dall’album sono stati estratti quattro singoli, tutti inseriti nella scaletta: “La stessa” e “Forza e coraggio” – rispettivamente brano di apertura e di chiusura dell’intero concerto – “Trova un modo” e “Dalla tua parte”. Oltre a questi e a buona parte degli altri pezzi parte della tracklist di “10”, nel corso della serata Alessandra Amoroso eseguirà alcuni tra i brani più fortunati appartenenti alla sua discografia, come “Vivere a colori”, “Comunque andare” e “Sul ciglio senza fare rumore”. Non è da escludere, inoltre, che la cantante decida di apportare delle modifiche alla scaletta, seppur ben rodata, visti i tanti concerti che già sono andati in scena nelle ultime settimane.

La probabile scaletta del concerto di Alessandra Amoroso a Trento

La stessa Fidati ancora di me Avrò cura di tutto Sul ciglio senza far rumore Dalla tua parte La gente non sei tu Cadere piano Comunque andare Immobile Stupida Stella incantevole Estranei a partire da ieri Senza nuvole Urlo e non mi senti Niente Ti aspetto È vero che vuoi restare Amore puro Difendimi sempre Trova un modo La vita in un anno Buongiorno Declinami l’amore Simmetria dei desideri Se il mondo ha il nostro volto Il mio stato di felicità Vivere a colori Ogni santissimo giorno Forza e coraggio

I concerti del “10 Tour 2019” di Alessandra Amoroso

Dopo il concerto in programma al Teatro Auditorium Santa Chiara di Trento, il “10 Tour 2019” di Alessandra Amoroso proseguirà nei palazzetti dello sport delle principali città italiane. Il prossimo concerto è in programma per mercoledì 10 aprile alla Kioene Arena di Padova, mentre la conclusione della tournée sarà il 13 maggio al Pal’Art Hotel di Acireale, in provincia di Catania. I biglietti per i concerti sono disponibili sul sito di TicketOne e presso tutti i punti vendita autorizzati a partire da 25 euro: prezzo minimo, a cui sono in vendita parte dei tagliandi per lo show di venerdì 3 maggio al Palazzo dello Sport di Roma. I prossimi concerti del “10 Tour 2019” di Alessandra Amoroso: