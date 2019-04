Jovanotti festeggia i 20 anni di "Per te"

A 20 anni dalla sua pubblicazione, Jovanotti celebra l’anniversario di “Per te”, uno dei suoi più grandi successi in carriera. Il brano venne pubblicato come singolo il 5 aprile 1999 e in occasione del suo ventennale, Lorenzo Cherubini ha ripercorso la storia della canzone scritta con Saturnino e Michele Centonze. “Per te” è una ninna nanna dedicata alla nascita della sua figlia Teresa e ancora oggi il cantautore la considera come una “canzone di famiglia” al punto tale da escluderla spesso nei live per quel concetto di intimità che lo lega al brano. Jovanotti ha pubblicato un’esibizione dal vivo di “Per te” e ha raccontato la genesi della canzone, queste le sue parole sui social: «Per te è per la mia Teresa, è la sua canzone di quando ho saputo che stava venendo al mondo, e la canzone è nata insieme a lei e funzionava anche qui in casa, lei la ascoltava già nella pancia e poi nel suo primo anno di vita ogni volta che non voleva saperne di dormire la caricavo in macchina, mettevamo il cd di Per Te a volume alto e in un minuto si addormentava. Magia».

Il grande successo di "Per te"

Nel post Jovanotti racconta anche com’è nata la canzone e il successo inaspettato avuto fin dal primo giorno di uscita: «Una canzone piccola, una ninna nanna che inizio a cantare da solo con un giro semplice di piano elettrico e alla fine del pezzo mi ritrovo immerso in una orchestra sinfonica di 70 elementi. Quel crescendo è quello che volevo esprimere. Volevo una ninna nanna che si sviluppasse fino a diventare una ninna “inno” restando però sempre sullo stesso giro armonico elementare. Era la prima volta che pubblicavo come singolo una canzone senza una ritmica spinta, e quando uscì divenne un successo pazzesco (mi ricordo le telefonate di Piero La Falce mitico presidente Universal che mi gridava contento che stavano ristampando e vendendo 30mila album al giorno ogni giorno in quel periodo, considerate che oggi un disco d’oro sono 25mila copie in tutto)». Alla fine del post il cantautore esprime con piacere ed emozione il fatto che tanti abbiano fatto propria questa canzone “è una bellissima storia la nostra”.

Tre mesi al "Jova Beach Tour"

Nel frattempo Jovanotti continua i preparativi del suo Jova Beach Tour. Proprio in questi giorni ha annunciato che sono arrivate oltre 3000 proposte di coppie di innamorati che vogliono farsi sposare dal cantautore. I matrimoni celebrati sulla spiaggia è solo una delle tante iniziative che Lorenzo Cherubini sta organizzando per il suo tour. Il Jova Beach Party è l’ultimo progetto di Jovanotti che ha deciso per l’estate 2019 di cambiare totalmente palcoscenico e organizzare una festa sulle più importanti spiagge italiane. Un nuovo modo di divertirsi e far divertire il suo pubblico. A tre mesi dall’inizio del tour, il cantautore esprime tutta la sua carica in vista del grande appuntamento: «È la cosa più folle magica nuova pazzesca rock'n'roll che sia mai successa nel mondo da quando esistono le spiagge. La terra è rotonda, il mare è salato, la musica suona, tre certezze che guidano la spedizione». Sul fronte musicale, continua il successo de “La luna e la gatta” di Takagi e Ketra che vede la partecipazione dello stesso Jovanotti, Tommaso Paradiso e Calcutta.La canzone è la più trasmessa dalle radio in Italia.