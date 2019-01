Il suo è sicuramente il tour più atteso dell’intero 2019. Protagonista, ovviamente, Lorenzo Jovanotti, pronto a far decollare il suo “Jova Beach Party”, portandolo sulle spiagge delle principali località balneari italiane nell’estate del prossimo anno. Una tournée che prenderà le mosse il 6 luglio dalla spiaggia Bell’Italia di Lignano Sabbiadoro, in Friuli Venezia Giulia, per terminare poi il 24 agosto a Plan De Corones, in Trentino Alto Adige. Una località non esattamente nota per la sua spiaggia, trovandosi a ben 2.275 metri di altezza!



Le date del “Jova Beach Party”



Quindici concerti, in altrettanti famose località balneari: dal nord al sud Italia, compresa la Sardegna, ma non la Sicilia. E anche un piccolo “giallo”: l’annullamento del concerto del 16 luglio in programma lungo la spiaggia di Torre Flavia, a Ladispoli, per il timore di eventuali danni che avrebbero potuto essere arrecati all’ambiente. Un nuovo concerto, poi, aggiunto in corso d’opera: il 13 agosto a Policoro, in Basilicata. E due date sulle quali c’è ancora il mistero: quella che sostituirà il concerto annullato a Ladispoli e una nell’area nord adriatica in programma il 20 agosto.

I concerti finora annunciati del “Jova Beach Party”

6 luglio Lignano Sabbiadoro, Spiaggia Bell'Italia

10 luglio Rimini, Spiaggia Rimini Terme

13 luglio Castel Volturno, Spiaggia Lido Fiore Flava Beach

20 luglio Barletta, Lungomare Pietro Mennea

23 luglio Olbia, Banchina Isola Bianca Molo Bonaria

27 luglio Albenga, Lungomare Cristoforo Colombo

30 luglio Viareggio, Spiaggia del Muraglione

3 agosto Lido di Fermo, Lungomare Fermano

7 agosto Praia a Mare, Lungomare Area Dino Beach

10 agosto Roccella Jonica, Area Natura Village Lungomare Lato Nord

13 agosto Policoro, Torre Mozza / Aquarius / Marinagari

17 agosto Vasto, Lungomare Duca degli Abruzzi

24 agosto Plan De Corones (Cima 2.275m)

I biglietti per “Jova Beach Party” sono stati messi in vendita sul sito di TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati, ma sono già diverse le date completamente sold – out. A partire dalla prima, in programma a Lignano Sabbiadoro il 6 luglio, ma poi anche la seconda, il 1° dello stesso mese a Rimini, e ancora lo show del 27 luglio ad Albenga e quello del 30 luglio a Viareggio.



Cosa sarà “Jova Beach Party”



“Jova Beach Party” non sarà un semplice tour, ma molto di più. Sulle spiagge infatti saranno allestiti dei veri e propri villaggi musicali, con tanto di ristoranti, bar, aree dedicate ai bambini (che entreranno gratis fino agli 8 anni), campi da beach volley. E la gente, naturalmente, potrà fare il bagno… anche durante il concerto. La musica inizierà a suonare già nel primo pomeriggio, con tanti gruppi e cantanti (per ora rigorosamente top secret) che si alterneranno sul palco in attesa del live del gran cerimoniere, Jovanotti. Ad affiancarlo sul palco, con ogni probabilità la solita band: Saturnino al basso, Riccardo Onori alle chitarre, Franco Santarnecchi al pianoforte, Christian Rigano alle tastiere, Gareth Brown alla batteria e Leo Di Angilla alle percussioni. Non si conoscono ancora i nomi dei musicisti che comporranno la sezione di fiati, storicamente imprescindibile negli show di Lorenzo.