I tour più attesi del 2019: da Vasco a Jovanotti

Vasco Non Stop Live, Jova Beach Party, Mengoni Live e Laura Biagio Tour Stadi 2019 sono gli appuntamenti più attesi del 2019. Vasco Rossi, Jovanotti, Marco Mengoni e l’inedita coppia Laura Pausini e Biagio Antonacci animeranno la scena live dei prossimi 12 mesi con una serie di concerti che puntano ovviamente al tutto esaurito.

Il ritorno a San Siro di Vasco Rossi e le spiagge di Jovanotti

Ritorna Vasco Rossi con sei date allo stadio San Siro: 1, 2, 6, 7, 11 e 12 giugno. Ad oggi sono stati venduti oltre 300 mila biglietti e la proiezione prevede il sold out per tutte e sei date. Dopo Milano toccherà a Cagliari, il 18 e 19 giugno: «Porteremo a Cagliari l'intera gigantesca produzione da stadio e 50 / 70 bilici contenenti tonnellate e tonnellate di ferro per il solo palco» ha spiegato lo staff del Komandante, entusiasta e orgoglioso, parlando dello show sull’isola che si terrà a Cagliari Fiera. Decisamente innovativa invece la scelta di Jovanotti che per l’estate 2019 ha deciso di puntare alle spiagge. Dopo aver riempito 67 date nei palasport con oltre 560 mila spettatori, ci si aspettava un tour negli stadi per il cantautore di Cortona e invece Lorenzo Cherubini ha deciso di dare vita al “Jova Beach Party”, un intero villaggio in spiaggia dove si esibirà per ore insieme a tanti ospiti ancora non rivelati. Sono 12 per ora le date previste: 6 luglio Lignano Sabbiadoro (Spiaggia Bell’Italia), 10 luglio Rimini (Spiaggia Rimini Terme), 13 luglio Castel Volturno (Spiaggia Lido Fiore Flava Beach), 20 luglio Barletta (Lungomare Pietro Mennea), 23 luglio Olbia (Banchina Isola Bianca Molo Bonaria), 27 luglio Albenga (Lungomare Cristoforo Colombo), 30 luglio Viareggio (Spiaggia del Muraglione), 3 agosto Lido di Fermo (Lungomare Fermano), 7 agosto Praia a Mare (Lungomare Area Dino Beach), 10 agosto Roccella Jonica (Area Natura Village Lungomare Lato Nord), 17 agosto Vasto (Lungomare Duca degli Abruzzi), 24 agosto Plan De Corones (Cima 2.275 metri)

Marco Mengoni all'Arena, Laura-Biagio negli stadi

Spiccano le tre date a Milano e all’Arena di Verona nel tour di Marco Mengoni. Il grande successo dell’album “Atlantico” sta aumentando anche le richieste in vista del Mengoni Live 2019. Si inizia il 27 aprile a Torino al PalaAlpitour poi sarà il turno di Milano (Mediolanum Forum - 1, 2, 4 maggio), Roma (8, 10 maggio – Palazzo dello Sport), Bari (13 maggio – Palaflorio), Caserta (16 maggio – Pala Decò), Eboli (18 maggio – Palasele), Firenze (21 maggio – Nelson Mandela Forum), Verona (24, 25, 26 maggio – Arena di Verona), Rimini (29 maggio – RDS Stadium) e Bologna (30 maggio – Unipol Arena). Farà parte dei tour più attesi del 2019 anche l’inedita coppia Laura Pausini e Biagio Antonacci. I due cantanti e amici saliranno sul palco insieme nel nuovo tour negli stadi. A partire da giugno 2019, saranno dieci le date in programma: