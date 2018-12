Vasco Rossi: le notizie sulle prevendite del concerto di Cagliari

Finalmente il fitto “mistero” intorno ai biglietti per i due concerti di Vasco Rossi in programma nell’estate del 2019 alla Fiera di Cagliari inizia a essere svelato. O quantomeno è stata fornita la data – molto vicina, per la gioia di tutti i fan – in cui ogni dubbio sarà veramente e definitivamente dissipato. Si tratta del 18 dicembre: il giorno in cui il team di Vasco Rossi ha promesso che fornirà tutte le informazioni riguardanti sia i prezzi dei tagliandi sia la data dell’apertura delle prevendite (con una pre apertura che come di consueto sarà destinata ai soli iscritti al fan club ufficiale). A darne notizia è stato lo stesso fan club del Blasco, tramite un comunicato stampa che è stato pubblicato anche sulle seguitissime pagine social del Komandante e sul suo sito.

Il tour di Vasco Rossi

Nell’estate del 2019, Vasco Rossi terrà otto concerti. Un numero “di tutto rispetto”. Otto concerti, però, in appena due città: Milano e Cagliari. E il record assoluto di sei show allo stadio San Siro di Milano, il tempo della musica rock in Italia, pronto a ospitare il Blasco e i suoi fan l’1, il 2, il 6, il 7, l’11 e il 12 giugno. Nessuno aveva mai fatto tanto. I biglietti per i sei concerti sono già in vendita su Viva Ticket e stanno andando letteralmente a ruba. Terminata la lunga “residency” nel capoluogo lombardo, Vasco Rossi & Co. si trasferiranno in Sardegna, da cui mancavano da parecchi anni, dove sono attesi il 18 e il 19 giugno 2019. «Porteremo a Cagliari l'intera gigantesca produzione da stadio e 50 / 70 bilici contenenti tonnellate e tonnellate di ferro per il solo palco» aveva spiegato lo staff del Komandante, entusiasta e orgoglioso, parlando dello show sull’isola. Ma fino a oggi nessuna notizia era stata data circa i biglietti: né sui prezzi, né sulla data di apertura delle prevendite.

La scaletta del Vasco Non Stop Tour 2019

Ovviamente non conosciamo ancora l’esatta scaletta del prossimo tour di Vasco Rossi, però ci sono alcune canzoni che sicuramente il Blasco canterà nel corso dei suoi otto concerti. Tra questi, senza dubbio, “La verità”, l’ultimo singolo, in rotazione radiofonica, acquistabile on line e in copia fisica e ascoltabile in streaming dal 16 novembre. L’uscita del brano è stata inoltre accompagnata dalla pubblicazione di un videoclip. E poi tante altre sono le canzoni “indimenticabili” della discografia del Blasco, sempre presenti nella seconda parte dello show: da “C’è chi dice no” – canzone firmata dal chitarrista Maurizio Solieri – a “Gli spari sopra” – cover di “Celebration” –, e poi da “Rewind” – con migliaia di mani che si levano al cielo e tutti pronti a ballare – alla ballata “Sally” – in cui a levarsi al cielo sono invece i cellulari (gli accendini degli anni Duemila). E poi “Siamo solo noi” – sulle cui note viene presentata la band (che anche quest’anno dovrebbe essere composta da Vince Pàstano e Stef Burns alle chitarre, Claudio “Gallo” Golinelli al basso, Matt Laug alla batteria, Alberto Rocchetti alle tastiere, Frank Nemola alla tromba e alle programmazioni). “Vita spericolata”, manifesto di un’epoca, “Canzone”, con il saluto a Massimo Riva, e l’immancabile “Albachiara”, a concludere le due ore di concerto.