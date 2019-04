Tuborg Open Fest: Carl Brave, Rkomi ed Ex-Otago i cantanti a Milano

Il Tuborg Open annuncia la lineup per l’evento dal vivo del 2019: tra i nomi più importanti ci saranno Carl Brave, Ex-Otago e Rkomi, ma non solo.

Tuborg Open 2019: la lineup dell’evento

A grande sorpresa, Tuborg promuove uno dei Festival che faranno ballare l’estate milanese: il Tuborg Open Fest apre le porte alla musica con una line-up esclusiva, tra cui Carl Brave, Ex-Otago e Rkomi, che hanno già confermato la loro presenza sul palco. La lista completa di artisti che prenderà parte all’evento è ancora in via di lavorazione, ma ci si aspettano altri grandi nomi della musica. L’atmosfera informale ed easy del brand si traduce in un festival di musica dove trovano il loro spazio anche artisti emergenti. Tuborg porterà infatti sul palcoscenico il vincitore del “Road to Tuborg Open Fest”, percorso di casting articolato in quattro fasi e interamente dedicato ai nuovi talenti.

I biglietti del Tuborg Open saranno disponibili, a partire da venerdì 5 aprile 2019, sul circuito di prevendita TicketOne al costo di 23 euro (diritti inclusi). Per motivi di bagarinaggio, la direzione dell’evento declina ogni responsabilità nei confronti di biglietti acquistati altrove. Non sarà inoltre possibile acquistare più di 3 biglietti per account singolo.

Tuborg Open 2019: come arrivare all’Ippodromo SNAI

L’Ippodromo SNAI San Siro di Milano si trova in via Diomede 1, nell’angolo con Piazzale Lotto. Chi arriva in auto dall’autostrada A8 (Milano – Varese) deve prendere l’uscita di Milano Centro/Viale Certosa e seguire le indicazioni per arrivare a San Siro. Chi arriva dalla A4: da Trieste l’uscita è Viale Certosa, mentre da Torino è Settimo Milanese/Via Novara. Da lì, si possono seguire le indicazioni per San Siro.

Chi desidera raggiungere il Tuborg Open 2019 con i mezzi pubblici può utilizzare la linea M5 della metropolitana “linea lilla” e scendere alla fermata “San Siro Ippodromo” e proseguire per una passeggiata di 5 minuti circa.

Carl Brave al Tuborg Open

Carlo Luigi Coraggio, classe 1989, è il paroliere romano in continua evoluzione, che si prefigge lo scopo di travalicare i limiti della musica pop italiana. L’artista si prepara a un’estate caldissima grazie alla sua partecipazione al Festival di Tuborg e al suo tour, “Notti Brave Summer”, con partenza l’8 giugno 2019 al Nameless Music di Barzio e conclusione il 10 giugno a Pescara, presso lo Zoo Music Festival. Dopo il sold out completo del “Notti Brave in teatro” e il successo discografico di “Notti brave (After), l’artista si è qualificato a pieno titolo come uno dei protagonisti indiscussi della scena musicale italiana di quest’anno.

Ex-Otago al Tuborg Open

Anche per gli Ex-Otago il 2019 è un anno pieno di grandi promesse. Il loro “Cosa fai questa notte? Tour 2019” prosegue a gonfie vele verso le due date estive, i cui biglietti vanno a ruba. Grazie anche al successo sanremese di “Solo una canzone”, la band promette al pubblico uno spettacolo dal vivo come se ne vedono pochi, merito anche alle loro grandi performance di animali da palcoscenico.