Carl Brave, annunciate le date del "Notti Brave Summer Tour"

Non è ancora partito l’atteso “Notti Brave a teatro”, il tour che porterà Carl Brave nei teatri di tutta Italia a partire dalla fine di febbraio e che è in larga parte sold out, che già l’artista romano guarda all’estate. È ufficiale, infatti, la prima infornata di concerti che terrà Carlo Luigi Coraggio nella stagione calda e che faranno parte del “Notti Brave Summer Tour”. Le prevendite saranno disponibili a partire da venerdì 1 febbraio alle ore 10 sul circuito Ticketone. Tra gli eventi di spicco, quello del 5 luglio a Barolo, quando Carl Brave dividerà il palco con Max Gazzè, con il quale ha già duettato nel singolo disco d’oro “Posso”. Il rapper romano sarà però anche headliner dello Spilla Festival di Ancona, oltre a salire sul palco di Rock In Roma il 13 luglio, giorno che avrà come evento di punta il live di Ben Harper. Questo il calendario completo dei concerti finora annunciati per la leg estiva di Carl Brave:

Sabato 8 giugno – Nameless Music Festival, Barzio (LC)

Venerdì 21 giugno – Sherwood Festival, Padova

Sabato 22 giugno – Spilla Festival, Ancona

Venerdì 5 luglio – Collisioni Festival, Barolo (CN)

Sabato 13 luglio – Rock in Roma, Roma

Mercoledì 24 luglio – Banchina San Domenico, Molfetta (BA)

Sabato 27 luglio – Parco dei Suoni, Riola Sardo (OR)

Sabato 3 agosto – Indiegeno Fest, Patti Marina (ME)

Sabato 10 agosto – Zoo Music Festival, Pescara

Il tour “Notti Brave a teatro” è già sold out

Intanto si avvicina il tour teatrale “Notti Brave a teatro”, che vedrà Carl Brave in location insolite per la musica hip-hop. A poco meno di un mese dal via del ciclo di concerti, tutte le date sono sold out. Questa la lista dei live in programma:

Giovedì 28 febbraio – Foligno, Auditorium San Domenico

Lunedì 4 marzo – Milano, Teatro degli Arcimboldi

Mercoledì 6 marzo – Torino, Teatro Colosseo

Giovedì 7 marzo – Trento, Auditorium Santa Chiara

Venerdì 8 marzo – Trento, Auditorium Santa Chiara

Lunedì 11 marzo – Firenze, Teatro Verdi

Martedì 12 marzo – Bologna, Teatro Celebrazioni

Mercoledì 13 marzo– Genova, Teatro Politeama Genovese

Lunedì 18 marzo – Lecce, Teatro Politeama Greco

Martedì 19 marzo – Napoli, Teatro Augusteo

Lunedì 25 marzo – Rende (CS), Teatro Unical

Martedì 26 marzo – Catania, Teatro Metropolitan

Mercoledì 27 marzo – Palermo, Teatro Golden

Venerdì 29 marzo – Senigallia (AN), Teatro La Fenice

Sabato 30 marzo – Roma, Auditorium Parco della Musica

Domenica 31 marzo – Roma, Auditorium Parco della Musica

L’ultimo album di Carl Brave, “Notti brave (After)”

“Notti brave (After)” è il più recente progetto discografico di Carl Brave, naturale prosecuzione del precedente “Notti brave”. Il disco è stato anticipato dalla pubblicazione del singolo “Posso”, cantato in duetto con Max Gazzè, ma sono tantissimi i featuring nelle altre sei tracce di cui si compone l’album. Troviamo infatti il rapper Gué Pequeno in “Spunte blu”, la voce di Ugo Borghetti in “Mezzo cocktail” e infine c’è Luché sulle note di “Ridere di noi”. La tracklist di “Notti brave (After)”: