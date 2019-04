Anastasio in concerto a Roma: info e scaletta

Doppia tappa romana per il tour nei club di Anastasio, che il 3 e il 4 aprile è atteso al Largo Venue. Due concerti che hanno fatto registrare nel giro di breve il sold out.

Anastasio in concerto a Roma: info

L’inizio dei due concerti di Anastasio al Largo Venue, a Roma, è in programma per le 21. Si tratta di due show da dentro o fuori, non essendo più disponibili i biglietti né sul sito di TicketOne né presso i punti vendita autorizzati. Il club si trova a Roma, in via Biordo Michelotti 2, ed è raggiungibile a piedi o con la propria auto, parcheggiabile all’esterno della struttura.

Anastasio in concerto a Roma: la scaletta

I due concerti di Anastasio vedranno il giovane rapper, vincitore dell’ultima edizione di X Factor, presentare i brani estratti dal suo primo (e unico, a oggi) Ep “La fine del mondo”, la cui title–track è l’inedito che ha consentito al cantante di salire sul gradino più alto del podio nell’ultima edizione del talent show targato Sky. Oltre a questo, come è prevedibile vista la giovane età del cantante, saranno diverse le cover presentate nel corso della serata. A partire dalla prima canzone in scaletta: “Another Brick In the Wall” dei Pink Floyd. E poi un brano intramontabile del nostro cantautorato: “Generale” di Francesco De Gregori. Canzoni, come sempre quando si parla di Anastasio, assolutamente rimaneggiate, seguendo la sensibilità e la vena artistica del rapper, in nuove versioni che erano già state ascoltate proprio sul palco di X Factor, quando il cantante gareggiava nella squadra guidata da Mara Maionchi. Vista la capacità di scrittura di Anastasio e la sua produzione prolifica, non sono escluse delle sorprese nel corso della serata. La probabile scaletta dei due concerti di Anastasio a Roma:

Another brick in the wall Intro Costellazione di kebab La fine del mondo Rosso malpelo Se piovesse il tuo nome C’è tempo Correre Un adolescente Il giro di do Mio fratello è figlio unico Ho lasciato le chiavi T.S.O. La porta dello spavento supremo Autunno Clint Eastwood Generale La fine del mondo

Il tour di Anastasio: i concerti

Dopo i due concerti in programma al Largo Venue di Roma, Anastasio proseguirà il suo tour nei club delle principali città italiane. Il prossimo concerto è in programma per giovedì 11 aprile al Campus Industry di Parma: concerto già sold out. Così come lo è buona parte della tournée primaverile. L’ultimo show sarà sabato 27 aprile all’Hall di Padova e anche in questo caso, infatti, si tratta di un concerto da tutto esaurito. I biglietti per gli show non ancora sold out sono in vendita sul sito di TicketOne e nei punti vendita autorizzati. I prossimi concerti del tour di Anastasio: