Anastasio in concerto a Torino: info e scaletta

Va verso il sold out anche il concerto di Torino per Anastasio. Per il live all’Hiroshima Mon Amour di venerdì 29 marzo, che fa parte del “La fine del mondo Tour” iniziato a Trezzo Sull’Adda il 20 marzo, restano solo pochissimi tagliandi in vendita sul circuito TicketOne, con il rischio concreto, per coloro che proveranno a presentarsi alle porte del locale sprovvisti del tagliando, di restare fuori. Il biglietto è unico a 25 euro nel locale di via Bossoli. Orario previsto di inizio per le ore 22, con apertura porte alle 21.

Il “La fine del mondo Tour”

È partito lo scorso 20 marzo con la data zero al Live Club di Trezzo Sull’Adda il “La fine del mondo Tour”, primo ciclo di concerti della carriera della nuova star lanciata da X Factor. La vendita dei biglietti per tutte le date procedono a gonfie vele, con diversi sold out già registrati da tempo. Il consiglio è quindi quello di affrettarsi se interessati ad assistere allo show dell’artista campano: il prezzo dei biglietti parte da 25 euro. Il tour si chiuderà il 27 aprile all’Hall di Padova, ma per la prossima estate Anastasio ha già annunciato la sua presenza al Lucca Summer Festival (il 9 luglio aprirà il live di Macklemore) e all’Home Festival al Parco San Giuliano (il 14 luglio) e visto il grande successo che sta riscuotendo il suo primo tour non è detto che non se ne aggiungano altre strada facendo. Di seguito, tutti i concerti in programma:

Venerdì 29 marzo – Torino, Hiroshima Mon Amour

Mercoledì 3 aprile – Roma, Largo Venue SOLD OUT

Giovedì 4 aprile – Roma, Largo Venue SOLD OUT

Venerdì 5 aprile – Brescia, Latteria Molloy SOLD OUT

Giovedì 11 aprile – Parma, Campus Industry SOLD OUT

Venerdì 12 aprile – Nonantola (MO), Vox Club

Sabato 13 aprile – Livorno, The Cage

Mercoledì 17 aprile – Pozzuoli (NA), Duel

Venerdì 19 aprile – Modugno (BA), Demode’

Martedì 23 aprile – Firenze, Viper Theatre

Mercoledì 24 aprile – Senigallia (AN) Mamamia

Venerdì 26 aprile – Perugia, Afterlife SOLD OUT

Sabato 27 aprile – Padova, Hall SOLD OUT

Martedì 9 luglio – Lucca, Piazza Napoleone, Lucca Summer Festival (con Macklemore)

Domenica 14 luglio – Venezia, Parco San Giuliano, Home Festival

La probabile scaletta

Vista la giovanissima età e la breve carriera alle spalle, ovviamente la scaletta del concerto vede Anastasio cimentarsi con diverse cover. Ma invece di seguirle pedissequamente, il giovane rapper campano le smonta e rimonta a suo piacimento, mettendo sotto torchio i Pink Floyd e i Gorillaz, Francesco De Gregori e Rino Gaetano. E poi, ovviamente, non mancheranno le hit dal suo Ep (La fine del mondo”, compreso l’ultimo singolo “Correre”, lanciato lo scorso 5 marzo insieme al video. Di seguito la scaletta del concerto al Santeria Social Club di Milano dello scorso 22 marzo, che ha aperto ufficialmente il tour: