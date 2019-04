La foto postata da Justin Bieber ha subito fatto il giro del mondo. È davvero in arrivo un erede per il cantante canadese?

Una foto che ha lasciato tutti di stucco, ieri pomeriggio Justin Bieber, classe 1994, ha sorpreso i suoi oltre cento milioni di follower di Instagram con un annuncio shock.

Justin Bieber: il primo messaggio

Nei giorni scorsi Justin Bieber ha pubblicato un toccante messaggio dedicato ai fan in cui ha parlato della necessità di prendersi un periodo di pausa per concentrarsi sulla famiglia e sugli affetti più cari mettendo per un attimo la musica in secondo piano, questo un estratto della dichiarazione del cantante: “Ho guardato e trovato sofferenza ed errori come capita a molti di noi, ma ora sono concentrato sul riparare alcuni problemi fondamentali della vita che ho, così come la maggior parte di noi ha, in modo da non cadere più e poter sostenere il mio matrimonio ed essere il padre che desidero”.

Il messaggio è poi continuato per parlare dei suoi impegni futuri: “La musica è davvero importante per me ma niente lo è più della mia famiglia e della mia salute. Tornerò con un album strepitoso il prima possibile”