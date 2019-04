Justin Bieber, pubblica su Instagram un toccante messaggio dedicato ai fan

Justin Bieber, classe 1994, è tra i giovani artisti di maggior successo dell’ultimo decennio. La sua carriera è stata in continua ascesa e i suoi album lo hanno inserito nell’Olimpo della musica pop grazie a milioni di copie vendute, ad esempio l’ultimo disco “Purpose” ha venduto oltre un milione negli Stati Uniti d’America e nel Regno Unito.

Poche ore fa il cantante ha pubblicato sui social un toccante messaggio dedicato ai fan tirando un bilancio parziale della sua vita e di quelle che da questo momento in poi saranno le sue priorità.

Justin Bieber: “Non ero veramente felice e non me lo merito”

La dichirazione di Justin si apre parlando delle richieste riguardanti il nuovo album e di come nell’ultimo periodo della sua vita non sia stato pienamente felice, queste le sue parole: “Allora, ho letto molti messaggi in cui mi chiedete del nuovo album… Per tutta la mia adolescenza e nei primi anni da ventenne sono sempre stato in tour, ora ho realizzato, come probabilmente vi sarete accorti anche voi, che durante l’ultimo tour non ero veramente felice e non me lo merito così come voi non ve lo meritate, spendete soldi per venire a vedermi e per vivere un concerto energico e divertente ed io ero emotivamente incapace di darvi ciò, soprattutto verso la fine del tour. Ho guardato e trovato sofferenza ed errori come capita a molti di noi, ma ora sono concentrato sul riparare alcuni problemi fondamentali della vita che ho, così come la maggior parte di noi ha, in modo da non cadere più e poter sostenere il mio matrimonio ed essere il padre che desidero”.

Justin Bieber: “Niente è più importante della mia famiglia”

Il messaggio di Justin continua focalizzandosi sulla musica, da sempre la sua grande passione, e di come per lui ora sia fondamentale concentrarsi sugli affetti familiari: “La musica è davvero importante per me ma niente lo è più della mia famiglia e della mia salute. Tornerò con un album strepitoso il prima possibile, il mio stile è innegabile e la mia voglia di fare indescrivibile. Il punto più alto è dove mi trovo adesso sia che io faccia musica che no, il re ha parlato. Ma tornerò con una vendetta che… (perdonatemi per la grammatica e la punteggiatura che sono veramente terribili ma ciò importan è il significato, il resto non conta)”.