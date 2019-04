Doppio appuntamento milanese per il “10 Tour 2019” di Alessandra Amoroso, che l’1 e il 2 aprile farà tappa al Forum di Assago, palazzetto dello sport alle porte del capoluogo lombardo.

Alessandra Amoroso in concerto a Milano: info

Entrambi i concerti in programma al Mediolanum Forum inizieranno alle 21. Sul sito di TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati è possibile acquistare i biglietti relativi ad alcuni settori per entrambe le serate. Quanto al concerto del primo aprile, sono disponibili i tagliandi a 25 euro per il secondo anello con visibilità limitata – categoria 2; a 45 euro per il primo anello con visibilità limitata categoria 1; infine, a 55 euro per la tribuna parterre categoria 2. Per il concerto del 2 aprile, a essere ancora in vendita sono i soli biglietti per il secondo anello con visibilità limitata – categoria 2. Esauriti invece gli altri settori. Il Mediolanum Forum è raggiungibile con la propria auto e all’esterno del palazzo dello sport si trovano degli ampi parcheggi. In alternativa, è possibile arrivarvi utilizzando la metropolitana, servendosi della linea verde e scendendo al capolinea, Assago Milanofiori Forum. La linea è la stessa proveniente dalla stazione centrale. Essendo il palasport ad Assago, provenendo da Milano è necessario acquistare un biglietto extraurbano.

Alessandra Amoroso in concerto a Milano: scaletta

I due concerti di Alessandra Amoroso al Forum di Assago vedranno come protagoniste assolute della serata le canzoni estratte da “10”, il sesto e ultimo album della cantante pugliese, pubblicato il 5 ottobre dello scorso anno. Tra queste, non mancheranno i quattro singoli a oggi estratti dal disco: il primo e l’ultimo, rispettivamente “La stessa” e “Forza e coraggio”, scelti per aprire e concludere il concerto. Oltre a questi, anche i brani “Trova un modo”, “Dalla tua parte”, in aggiunta ai tanti successi di Alessandra Amoroso, a intervallare i brani più recenti. Non è escluso che la cantante, soprattutto in considerazione della doppia data nel medesimo luogo, non decida di apportare delle modifiche alla scaletta.

La probabile scaletta dei due concerti di Alessandra Amoroso al Forum di Assago, in provincia di Milano

La stessa Fidati ancora di me Avrò cura di tutto Sul ciglio senza far rumore Dalla tua parte La gente non sei tu Cadere piano Comunque andare Immobile Stupida Stella incantevole Estranei a partire da ieri Senza nuvole Urlo e non mi senti Niente Ti aspetto È vero che vuoi restare Amore puro Difendimi sempre Trova un modo La vita in un anno Buongiorno Declinami l’amore Simmetria dei desideri Se il mondo ha il nostro volto Il mio stato di felicità Vivere a colori Ogni santissimo giorno Forza e coraggio

Il “10 Tour 2019” di Alessandra Amoroso: le date

Dopo il doppio concerto in programma a Milano, il “10 Tour 2019” di Alessandra Amoroso proseguirà nei palazzetti dello sport delle principali città italiane. La data successiva è in programma per il 4 aprile al Forum Sport Center di Courmayeur, in provincia di Aosta. L’ultima data, invece, sarà il 10 aprile alla Kioene Arena di Padova.

I prossimi concerti del “10 Tour 2019” di Alessandra Amoroso