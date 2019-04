Thegiornalisti in concerto ad Acireale: info e scaletta

I Thegiornalisti sono tornati ad esibirsi sui palchi dei palazzetti più importanti d’Italia con il loro “Love tour 2019”. Dopo le date di Jesolo ed Eboli, sabato 30 e domenica 31 marzo sarà la volta del doppio concerto ad Acireale (CT). Tommaso Paradiso e la sua band presenteranno al pubblico le canzoni del loro nuovo album “Love”, uscito il 21 settembre 2018 per Carosello Records e ad ora certificato disco di platino. Le date della tournée sono quasi tutte già sold out, attualmente è ancora possibile acquistare i biglietti solamente per gli show di Reggio Calabria (3 aprile), Firenze (18 aprile) e Milano (Assago, 14 maggio). I Thegiornalisti hanno da poco annunciato anche uno specialissimo concerto evento nella splendida cornice del Circo Massimo di Roma: imperdibile appuntamento da segnare in calendario per il 7 settembre 2019.

Thegiornalisti ad Acireale: tutte le info sul concerto

Dopo la prima tranche di date tra ottobre e novembre 2018, i Thegiornalisti sono tornati ad esibirsi live sui palchi dei palazzetti di tutta Italia. Il “Love tour 2019” è partito il 26 marzo da Jesolo, per poi proseguire ad Eboli ed arrivare al doppio appuntamento in programma ad Acireale: la band capitanata da Tommaso Paradiso suonerà al Pal’Art Hotel di Acireale (CT) il 30 e il 31 marzo. L’orario di apertura delle porte è fissato alle 19:00, mentre il concerto inizierà alle ore 21:00. Entrambe le date hanno già registrato il sold out, quindi non saranno disponibili ulteriori biglietti sui circuiti di vendita autorizzati né in cassa. Il Pal’Art Hotel si trova in via Pasiano 5 ad Acireale, in provincia di Catania.

La scaletta del concerto

I concerti del tour 2019 dei Thegiornalisti sono incentrati sulla presentazione delle canzoni contenute nel nuovo album “Love”, uscito il 21 settembre 2018 per Carosello Records. Sicuramente la band porterà in scena i singoli che hanno anticipato la pubblicazione del disco: “New York” (certificato disco di platino), “Felicità Pu***na” e “Questa nostra stupida canzone d’amore” (entrambe certificate triplo disco di platino). Non mancheranno anche le canzoni più famose del precedente album “Completamente sold out”: “Completamente”, “Il tuo maglione mio”, “Tra la strada e le stelle”, “Sold out”, “Fatto di te” e “Vieni e cambiami la vita”. Da “Fuoricampo”, durante i precedenti show del 2019, è stato eseguito solo un brano: “Proteggi questo tuo ragazzo”. Immancabile anche la hit estiva “Riccione” e il singolo “Senza”. Di seguito riportiamo, come linea guida, la scaletta seguita dai Thegiornalisti durante il concerto al Palazzo del Turismo di Jesolo (26 marzo 2019), prima tappa del “Love tour 2019”. Le canzoni portate in scena ad Acireale potrebbero, ovviamente, subire delle variazioni in base alle scelte della band. Intanto, per arrivare preparati al live, ecco la scaletta: