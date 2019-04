Un piccolo imprevisto alla partenza del “Love Tour 2019”, la nuova serie di concerti che porterà i Thegiornalisti sui palchi più importanti del nostro paese. La band, capitanata da Tommaso Paradiso, sta vivendo un periodo d’oro registrando un grande successo, infatti, quasi tutte le date della tournée sono andate sold out già un mese prima dell’inizio a dimostrazione del grande affetto da parte del pubblico per il gruppo.

Tommaso Paradiso: l’incidente sul palco

Martedì 26 marzo il “Love Tour 2019” ha preso il via da Jesolo in cui ha registrato il tutto esaurito e un pubblico festante che per l'intera durata del concerto ha accompagnato il cantante sulle note dei brani più amati del gruppo. Tuttavia, un piccolo incidente ha coinvolto Tommaso Paradiso.

L’artista si trovava sul palco quando non accorgendosi di una botola è caduto a terra, nessuna paura da parte del pubblico poiché Paradiso ha continuato a cantare come se non fosse successo nulla dimostrando quindi sangue freddo nel riprendere in mano le redini della situazione. Dal video postato sui social si riesce a intravedere l’arrivo di un addetto alla sicurezza che ha aiutato il cantante a rialzarsi in piedi per proseguire il live nel migliore dei modi.

“Love Tour 2019”: successo in musica

Nelle prossime settimane i Thegiornalisti saranno impegnati con il tour che li porterà sui più famosi palchi italiani della musica, anche se al momento sono rimasti soltanto pochi biglietti per alcune date. Inoltre, il grande consenso da parte del pubblico ha fatto si che Tommaso Paradiso e compagni decidessero di affrontare una grande impresa, ovvero quella di esibirsi al Circo Massimo.

Il concerto romano è previsto per il 7 settembre 2019 e sarà una grande festa colorata in cui la musica del gruppo accompagnerà e farà divertire tutti i presenti.

Tommaso Paradiso non smette di stupire

Nel frattempo Paradiso non smette di stupire prendendo parte a un progetto che lo vede protagonista insieme ad alcune colonne portanti della musica italiana. Infatti, pochi giorni fa è uscito il brano “La luna e la gatta”, il nuovo singolo dei produttori Takagi & Ketra che questa volta hanno deciso di coinvolgere il leader dei The Giornalisti, Calcutta e Lorenzo Jovanotti. Inutile sottolineare i grandi apprezzamenti ricevuti da parte del pubblico che ha amato il brano fin dal primo ascolto.