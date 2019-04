Thegiornalisti: nuovo singolo per l'estate 2019?

In attesa di partire per la seconda parte del "Love Tour", Tommaso Paradiso dei Thegiornalisti lancia l'ipotesi di una nuova hit per l'estate 2019

È bastato un piccolo post sulla pagina Instagram di Tommaso Paradiso per accendere l’entusiasmo dei fan. Il frontman dei Thegiornalisti ha ricordato con una frase i tormentoni delle ultime due estati e apre all’ipotesi di una nuova canzone anche per quest’anno che accompagnerà tutti gli appassionati del gruppo. E sono tantissimi i commenti ricevuti sotto la foto pubblicata dal cantautore con innumerevoli proposte lanciate dagli utenti. La più accreditata è la possibilità di pubblicare come singolo la canzone “Zero Stare Sereno”, presente nell’ultimo album “Love”. Un’opzione valida e plausibile, ma Tommaso Paradiso ha sempre sorpreso tutti per la sua capacità di scrittura e per la grande facilità e velocità nel confezionare brani da classifica. Nel 2017 la canzone “Riccione” ha collezionato ben 4 Dischi di Platino mentre “Felicità p*****a”, hit dell’estate 2018, è arrivata a quota 3. Nel frattempo il frontman dei Thegiornalisti ha partecipato alla nuova canzone di Takagi e Ketra insieme a Jovanotti e Calcutta. “La luna e la gatta” è il brano interpretato dai tre artisti e che ha subito ottenuto un notevole riscontro.

Il "Love Tour" parte da Jesolo

In attesa di novità sul possibile nuovo tormentone estivo, il gruppo torna in tour. Dopo una prima parte dove hanno registrato un grande successo di pubblico, i Thegiornalisti sono pronti a nuovi concerti nei palazzetti per il “Love Tour”. Si riparte da Jesolo per una leg che ha fatto registrare sold out a pochi giorni dall’annuncio. Restano infatti pochi biglietti solo per le tappe a Reggio Calabria e Firenze e per quella conclusiva a Milano. Dopo il concerto di debutto, i Thegiornalisti saranno al PalaSele di Eboli. Nel mezzo, anche il concerto speciale del primo maggio all’Arena di Verona. Le date del "Love Tour 2019":

26 marzo 2019 Jesolo (VE), Palazzo del Turismo

28 marzo 2019 Eboli (SA), PalaSele

30 e 31 marzo 2019 Acireale (CT), Pal’Art Hotel

2 aprile 2019 Bari, PalaFlorio

3 aprile 2019 Reggio Calabria, PalaCalafiore

6 aprile 2019 Milano, Mediolanum Forum

7 aprile 2019 Firenze, Mandela Forum

11 e 12 aprile 2019 Roma, Palazzo dello Sport

15 aprile 2019 Milano, Mediolanum Forum

18 aprile 2019 Firenze, Mandela Forum

1 maggio 2019 Verona, Arena

13 maggio 2019 Roma, Palazzo dello Sport

14 maggio 2019 Milano, Mediolanum Forum

L'evento al Circo Massimo di Roma

L’ultimo concerto del tour nei palazzetti sarà al Mediolanum Forum di Milano poi i Thegiornalisti si prepareranno per il grande evento in programma tra sei mesi. Il gruppo suonerà il 7 settembre al Circo Massimo di Roma per concludere il loro “Love Tour”. L’annuncio è arrivato da qualche settimana e per l’occasione Tommaso Paradiso ha lanciato l’hashtag #LOVEALMASSIMO per celebrare lo storico traguardo. Nessun gruppo nella storia della musica italiana ha suonato nell’antica arena della Capitale. Il Circo Massimo infatti è stato teatro delle performance di alcuni tra i più grandi musicisti internazionali, su tutti i Rolling Stones e Bruce Springsteen. I tagliandi per la nuova data di Roma sono disponibili sul sito di TicketOne dalle 11 di venerdì 15 marzo e presso tutti i punti vendita autorizzati dalle 11 di lunedì 18 marzo. L’evento è prodotto da Vivo Concerti in collaborazione con Rock in Roma – Festival.