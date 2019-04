Ligabue è salito sul palco con De Gregori in un concerto a Roma

Un’esibizione esclusiva, di fronte ad appena 230 persone. Sono i concerti di Francesco De Gregori, andati in scena negli ultimi giorni al teatro della Garbatella di Roma: spettacoli da tutto esaurito, dal 28 febbraio al 27 marzo. Serate speciali, con una scaletta sempre diversa e soprattutto caratterizzate dalle tantissime sorprese: su tutte, gli ospiti, sempre inattesi.

Luciano Ligabue ospite del concerto di Francesco De Gregori

L’ospite assolutamente inatteso è stato senza dubbio Luciano Ligabue, salito sul palco della Garbatella di Roma mercoledì sera, per duettare con De Gregori sulle note di “Ho messo via”. Come noto, i due avevano già collaborato quattro anni fa, incidendo insieme “Alice”, brano tra i più famosi appartenenti al repertorio del Principe. Si potrebbe definire uno scambio di favori, quindi, con il cantautore romano che ha deciso di accogliere sul suo palco il rocker di Correggio, per duettare insieme su una canzone di quest’ultimo.

Tutti gli ospiti dell’”Off the Record Tour 2019” di Francesco De Gregori

La presenza di Luciano Ligabue sul palco del teatro della Garbatella non è stata che una delle tante ospitate del tour “Off the Record Tour 2019”, la lunga e intima residency di Franceso De Gregori al teatro della Garbatella di Roma. Una serie di serate nel corso delle quali a fare compagnia sul palco al cantautore romano sono stati alcuni tra gli artisti italiani più amati della nostra musica: nomi come Zucchero, Antonello Venditti, Renato Zero, Emma, Elisa, Enzo Avitabile, Luca Barbarossa, Stefano Bollani, Renzo Zenobi, Tricarico e il fratello cantautore Luigi Grechi. Background e stili diversi per concerti eterogenei e sempre differenti gli uni dagli altri

De Gregori & Orchestra: il tour estivo 2019

Chi si sia perso la residency di Francesco De Gregori al teatro della Garbatella di Roma potrà rifarsi con il lungo tour orchestrale in programma nell’estate del 2019. Una tournée decisamente meno intima, ma comunque dal sicuro impatto emotivo e sonoro, vista anche la presenza dell’orchestra. Il primo concerto è in programma per l’11 giugno 2019 alle Terme di Caracalla, con il bis nello stesso luogo il giorno successivo. Il 14 giugno, De Gregori sarà sul palco del teatro Antico di Taormina, mentre il 30 dello stesso mese sarà ospite del Lucca Summer Festival, in piazza Napoleone. Il primo appuntamento di luglio è in programma a Nichelino, mentre il giorno successivo il Principe sarà impegnato in un concerto sul palco di piazza Castello a Marostica. Ancora una piazza, quella di Santissima Annunziata, il 16 luglio. Poi il 21 luglio il concerto a Fasano, il 23 dello stesso mese alla Summer Arena di Soverato, in attesa dello spettacolo del 20 settembre all’Arena di Verona. I biglietti per tutti i concerti sono disponibili sul sito di TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati a partire da 35 euro più i diritti di prevendita.

Lo “Start Tour 2019” di Luciano Ligabue

Non solo Francesco De Gregori, anche Luciano Ligabue sarà impegnato in un lungo tour nell’estate del 2019. Il primo concerto del rocker di Correggio è in programma per il 14 giugno allo stadio San Nicola di Bari, mentre la data conclusiva sarà il 12 luglio allo stadio Olimpico di Roma. Nel mezzo, da segnalare lo show del 28 giugno a San Siro, a Milano, e del 6 luglio, allo stadio Dall’Ara di Bologna. I biglietti per tutti i concerti sono in vendita anche in questo caso sul sito di TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati.