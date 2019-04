Fedez in concerto ad Ancona: info e scaletta

L’appuntamento è per giovedì 28 marzo al PalaPrometeo di Ancona per una nuova data del “Paranoia Airlines Tour 2019” di Fedez, il nuovo tour del rapper milanese, per la presentazione del suo disco più recente, “Paranoia Airlines”, uscito all’inizio di quest’anno per l’etichetta Sony Music.

Fedez in concerto al PalaPrometeo di Ancona: info

Il concerto di Fedez al PalaPrometeo di Ancona dovrebbe iniziare alle 21. Sul sito di TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati sono ancora disponibili i biglietti a partire da 34.50 euro: prezzo relativo al parterre in piedi. I posti nel secondo anello numerato sono in vendita a 51.75, mentre quelli nel primo anello numerato si trovano a 63.25. Esauriti i due settori tribuna centrale numerata e tribuna numerata con visibilità limitata. I veri fan dell’artista potranno accaparrarsi inoltre un tagliando “vip package”, disponibile a 274.75, che comprende – oltre a un biglietto in tribuna, all’interno del settore numerato – anche l’accesso anticipato al palasport, il meet & greet con l’artista, la disponibilità di personale dedicato, un welcome drink prima dello show e un gadget omaggio. Il PalaPrometeo, noto anche come Pala Rossini, è raggiungibile sia con i mezzi di trasporto pubblico che con la propria auto. Il palasport si trova infatti ad appena 500 metri dalla stazione ferroviaria di Passo Varano, quindi da lì è raggiungibile a piedi. Chi invece preferisse utilizzare la propria auto, provenendo dall’autostrada A14 dovrà uscire ad Ancona Sud. Quindi, dopo circa un chilometro e mezzo, seguire le indicazioni per Stadio Conero e per il palasport.



Fedez in concerto ad Ancona: la scaletta

Essendo la tournée dedicata alle canzoni estratte da “Paranoia Airlines”, la scaletta del concerto ad Ancona sarà specificamente dedicata a questi brani. Non mancheranno i singoli già estratti dal disco: “Prima di ogni cosa”, “Holding Out For You” e “Che c***o ridi”. Brani che saranno alternati ad alcuni tra i più grandi successi del rapper: come solista, ma anche nella collaborazione multiplatino con il collega J-Ax. Tra questi ultimi, brani come “Italiana” e “Senza pagare”. Tra le canzoni da solista più celebri, invece, “L’amore eternit” e “Magnifico”, in realtà rispettivamente incise con Noemi e Francesca Michielin. Il concerto inizia sulle note di “Che c***o ridi”, per concludersi su quelle di “Vorrei ma non posto”: il primo tormentone scritto insieme a J-Ax. Ma non è da escludere che nel corso della serata Fedez decida di apportare delle modifiche alla scaletta. La probabile scaletta del concerto di Fedez ad Ancona: