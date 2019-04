Elton John, l'autobiografia "Me" esce il 15 ottobre

In occasione del suo compleanno, Elton John svela nuovi dettagli della sua autobiografia in uscita ad ottobre. Il libro si chiamerà "Me"

Elton John ha svelato la copertina e la data di uscita della sua attesissima autobiografia. In occasione del suo 72esimo compleanno, il grande artista britannico ha pubblicato un video sui social per presentare il suo libro. Elton John ha confermato che questa sarà la sua “prima e unica autobiografia” e ha spiegato: «La mia vita è stata una corsa sulle montagne russe e ora sono pronto a raccontare la mia storia, le mie parole». Già nel 2016 Elton John aveva annunciato di voler scrivere un libro di memorie “senza esclusione di colpi”. Si intitola “Me" e arriverà sugli scaffali il 15 ottobre, ma attualmente è disponibile per il preordine. La copertina del libro presenta un'immagine in bianco e nero di Elton John in gioventù. «Questa è la prima volta che qualcuno la vede, a parte me, ovviamente», ha detto il cantante durante la presentazione su Twitter.

Tutti i dettagli sull'autobiografia

Una descrizione ufficiale di Me recita: «Nella sua prima e unica autobiografia ufficiale, l'icona musicale Elton John rivela la verità sulla sua straordinaria vita, che è anche il soggetto del film in uscita “Rocketman”. Il risultato è “Me” - la storia gioiosamente divertente, onesta e commovente del cantautore/autore di maggior successo di tutti i tempi». Elton John ha spiegato: «Non sono incline a essere una persona nostalgica. Sono spesso accusato di non vedere l'ora del mio prossimo concerto o progetto creativo. È una vera sorpresa il modo in cui trovo catartico il processo di scrittura delle mie memorie. Quando guardo indietro, mi rendo conto di quanto la mia sia stata una vita pazza e di quanto sia un privilegio vivere». Intanto sono arrivate le prime indiscrezioni sul film in uscita dedicato alla vita di Elton John. Il regista ha specificato che non eviterà di immergersi nelle dipendenze della star.

Il tour d'addio in arrivo in Italia

Intanto Elton John è impegnato nel suo “Farewell yellow brick road tour”, un tour d’addio che durerà 3 anni e che sarà composto da circa 300 live in giro per il mondo. Nei concerti, il cantante ripercorrerà tutta la sua straordinaria carriera, interpretando brani che sono entrati di diritto nella storia della musica, da “Bennie and the jets”, che apre i live, a “Goodbye yellow brick road”, da “Candle in the wind” a “Your song”. Il “Farewell yellow brick road tour” toccherà tutti e 5 i continenti, Nord America, Europa, Asia, Sud America e Australia. Nel 2019 arriverà anche in Italia, con due concerti all’Arena di Verona il 29 e 30 maggio e il 7 luglio al Lucca Summer Festival. I biglietti sono già disponibili sui circuiti di vendita ufficiali. Ecco la scaletta del concerto di debutto: