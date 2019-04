Alessandra Amoroso: il nuovo singolo è "Forza e coraggio"

Alessandra Amoroso torna a far parlare di sé con un nuovo singolo, “Forza e coraggio”: il brano sarà disponibile in rotazione radiofonica a partire dal 29 marzo 2019 e verrà pubblicato parallelamente a un videoclip.

Forza e coraggio

Direttamente dall’album “10”, un successo certificato disco di Platino che continua a fare incetta di tutto esaurito negli appuntamenti live, arriva “Forza e coraggio”. Quarto estratto da un disco di successo e preceduto da “La stessa”, “Trova un modo” e “Dalla tua parte”, il brano è stato scritto da Daniele Magro e riporta il chiaro marchio di fabbrica di Alessandra Amoroso: la gioia di vivere. “Forza e coraggio”, in uscita in radio venerdì 29 insieme al videoclip realizzato da YouNuts!, racchiude la quintessenza del modo di pensare della cantante e dei suoi insegnamenti per vivere la vita al meglio. Un’esplosione di felicità e pensiero positivo in pieno stile Amoroso, che con questa stessa canzone ha deciso di chiudere la scaletta di ognuna delle tappe del suo tour.

Parlando di “Forza e coraggio”, la cantante ha confessato: «Il brano è il filo che unisce questi 10 anni con la mia Big Family, il mio modo di vivere ogni giorno le cose piccole e grandi che accadono nella vita. È un brano per me importante, perché credo siano proprio i due sentimenti con cui dobbiamo affrontare questo periodo in cui succedono cose che mi toccano moltissimo, come donna. Con “Forza e coraggio” ho deciso di fare la scelta giusta: quella dell’amore e non dell’odio».

“10” è disco di Platino

“10” è il sesto album studio della cantante italiana Alessandra Amoroso, pubblicato per la prima volta il 5 ottobre 2018 per la Sony Music. “Dieci”, ma anche “IO”, è un disco che celebra dieci anni di carriera in 14 tracce inedite scritte da diversi autori, tra cui Federica Abbate, Cheope, Dario Faini, Roberto Casalino e Tony Maiello. Il disco ha dato vita anche al “10 Tour”, un percorso dal vivo che Alessandra Amoroso ha deciso di intraprendere per poter festeggiare il traguardo insieme alla sua Big Family.

Il testo della canzone “Forza e coraggio”

Nell’attesa dell’uscita del videoclip, ecco il testo di “Forza e coraggio”, brano estratto dall’album “10” e manifesto del pensiero della cantante in tutti gli aspetti della sua vita.

Ci vogliono forza e coraggio

Anche se chi ti ha già deluso

Doveva darti ancora il peggio di sé

Servono forza e coraggio

Per contrastare l'entusiasmo

Di chi ti ammazza l'entusiasmo

E per resistere agli inganni

Alla follia di questi anni

Di troppi credo e pochi santi, hm

Per dare voce ai tuoi pensieri

Per imparare a stare in piedi

E per amarsi più di ieri

Di più, di più, di più

Per chi ama e non ha direzione

Per chi aspetta il suo giorno di rivoluzione

Per la vita che scegli di fare

Ci vuole forza, forza e coraggio, coraggio

E per chi la notte attraverserà il mare

Per sbarcare in un giorno migliore

Ci vogliono forza e coraggio

Che sono tutti allenatori

Quando ti toccano i rigori

Sempre servono forza e coraggio

Amarsi senza alcun appoggio

Come hanno fatto Luca e Sergio

E avessi avuto quel coraggio

Quando il destino è stato avverso

Di certo non ti avrei mai perso

Così, così, così

Per chi ama e non ha direzione

Per chi aspetta il suo giorno di rivoluzione

Qualunque vita tu scegli di fare

Ci vuole forza, forza e coraggio, coraggio

E per chi la notte attraverserà il mare

Per sbarcare in un giorno migliore

La verità, preziosa amica mia

Dividiamoci il coraggio

Che di forza avrai la mia

La verità, preziosa amica mia

Ci vuole forza, forza

E coraggio, coraggio

E coraggio

Oh oh oh oh

Oh oh oh, oh

Oh oh oh oh

Ci vuole forza, forza

E coraggio

Per la vita che scegli di fare

Per la vita che sta per arrivare

Forza, forza e coraggio, coraggio

E forza, forza e coraggio, coraggio

Ci vuole forza, forza

E coraggio, coraggio

E forza, forza

E coraggio, coraggio

Eh eh