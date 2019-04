Fred De Palma e Baby K, il nuovo singolo è "Dio benedica il reggaeton"

Sono due dei maestri indiscussi del reggaeton come piace all’Italia: Fred De Palma e Baby K hanno collaborato per realizzare una canzone che profuma un po’ di tormentone. “Dio benedica il reggaeton” è uscita il 15 marzo 2019 in rotazione radiofonica ed è stata seguita a ruota, il 19 marzo, da un videoclip ufficiale.

Dio benedica il reggaeton

A diversi anni di distanza dall’uscita di “Licenza di uccidere”, Fred De Palma e Baby K tornano a lavorare insieme su un nuovo singolo dal sapore estivo. Il brano, prodotto da Congorock (Rocco Rampino) per la Warner Music, offre sonorità reggaeton all’italiana con elementi in spagnolo e un testo che non teme allusioni e riferimenti piccanti. Per incorniciare la release, il 19 marzo è uscito anche il videoclip ufficiale diretto da Mauro Russo, che conta già oltre 300 mila visualizzazioni.

Gli ultimi mesi si sono rivelati determinanti per il successo di Fred De Palma, reduce dal successo travolgente di “D’estate non vale”, singolo realizzato in collaborazione con Ana Mena. Il brano, certificato disco di Platino FIMI, è ormai una presenza fissa nella Top 10 italiana dei video più cliccati di YouTube, con un video che ha da tempo superato 80 milioni di visualizzazioni. “Dio benedica il reggaeton” si insinua nelle classifiche sotto le grandi promesse del suo predecessore, nella speranza di spianare la strada al nuovo disco di De Palma. La sua ultima pubblicazione studio, infatti, risale al lontano 2017, con l’album “Hanglover”.

Baby K

Anche Baby K, artista urban per eccellenza, ha messo a segno un paio di colpi nel corso degli ultimi due anni che l’hanno resa una delle protagoniste delle playlist nostrane. Con un 2018 rovente grazie a “Da zero a cento”, 3 dischi di Platino e risultati da record, basta risalire un po’ la cronologia per ricordare alcuni dei successi discografici che la contraddistinguono. Pensiamo a “Voglio ballare con te”, che conta 4 dischi di Platino, mentre “Roma-Bangkok” con Giusy Ferreri ha di recente superato i 9 Platino, con oltre 450 mila unità di vendita. Il 16 novembre 2018 è uscito “Icona”, terzo album studio della cantante e potenziale colonna sonora anche della bella stagione di quest’anno.

Il testo ufficiale di “Dio benedica il reggaeton”

Ecco il testo completo del nuovo singolo di Fred De Palma e Baby K:

Dio benedica il reggaeton

tutti i miei amici e la patron ye

non faccio festa faccio show

Yo no soy bueno mami

Spero che Dio guardi

E benedica il reggaeton

tutti i miei amici e la patron

non faccio festa faccio show

Yo no soy bueno mami

Spero che dio guardi

E benedica il reggaeton

E tutte ste tipe che lo muovono

balla su di me che sono comodo

bevo ste bottiglie baby che sembrano un molotov

non chiedermi dove siamo perchè non lo so

Hey, tu stai in casa triste io faccio in casa threesome

Tu non le hai mai viste frate il paradiso

ero qui con troppe fighe per poterle contare

Il mio cellulare è più un cellulharem

quando mi conosci pensi che tipo

dopo due tequila già pensi che mito

mentre me la faccio lei dice que rico

Papi que rico

E spero che Dio benedica il reggaeton

tutti i miei amici e la patron

non faccio festa faccio show

Yo no soy bueno mami

Spero che dio guardi

E benedica il reggaeton

tutti i miei amici e la patron

non faccio festa faccio show

Yo no soy bueno mami

Spero che dio guardi

E benedica il reggaeton

Questa notte io lo chiamo papi

solo perché non so come si chiama

sta tequila aspetto che ci scaldi

fa 40 gradi ci infiamma

qui non si respira dai facciamo bocca a bocca

Con lei fai il tuca tuca, con me fai il tocca tocca

la tipa che ti gira intorno fa il gioco dell’oca

per te non ci sto sotto stanotte ti sto sopra

quando mi incontri pensi che tipa

poi dopo due tequila già pensi maldida

quanto mi diverto papi che vita

papi che vita

E spero che Dio benedica il reggaeton

tutti i miei amici e la patron

non faccio festa faccio show

Yo no soy bueno mami

Spero che dio guardi e benedica il reggaeton

tutti i miei amici e la patron

non faccio festa faccio show

Yo no soy bueno mami

Spero che dio guardi me