Carl Brave in concerto a Napoli: info e scaletta

Caccia agli ultimi posti liberi per il concerto di Carl Brave al Teatro Augusteo di Napoli, dove l’artista romano farà tappa col suo tour teatrale martedì 19 marzo. Biglietti non più in prevendita sul circuito TicketOne, ma la biglietteria online del teatro partenopeo ha messo a disposizione una cinquantina di tagliandi, acquistabili sia online che, se ce ne saranno ancora, direttamente in biglietteria prima dello spettacolo, che avrà inizio alle ore 21. Due le opzioni disponibili: la Poltrona da 28 euro o la Poltroncina da 22 euro. Considerando che tutti gli altri concerti del “Notti Brave a teatro” sono già sold out, è un’occasione da non perdere.

La scaletta del tour “Notti Brave a teatro”

Durante il “Notti Brave a teatro” Carl Brave presenta al pubblico le canzoni della sua ultima uscita discografica “Notti Brave (After)” e del precedente album “Notti Brave”, suo esordio solista pubblicato a maggio 2018 (certificato disco di platino). Non potranno quindi mancare “Posso”, singolo pubblicato in featuring con Max Gazzè, “Fotografia” a cui hanno preso parte Francesca Michielin e Fabri Fibra (triplo disco di platino) e altri successi come “Chapeau”, “Camel blu” e “Malibu”. Per soddisfare i fan della prima ora verranno portati in scena, in un medley, anche alcuni brani del progetto Carl Brave x Franco126, che ha fatto conoscere i due rapper-cantautori romani al grande pubblico grazie all’album “Polaroid” (2017). Con “Notti Brave a teatro” le canzoni di Carl Brave assumono una veste diversa, adatta a un pubblico che per questa occasione si ritrova seduto a teatro ma continua a cantare ogni pezzo a memoria. Di seguito la scaletta eseguita durante il concerto di Milano dello scorso 4 marzo, da prendere come linea guida anche per le prossime tappe del tour:

Pub crawl Chapeau Comunque Professorè Fotografia Spunte blu Ridere di noi Camel blu Pianto noisy Vita Noi Polaroid Alla tua / Sempre in due / Tararì tararà / Noccioline / Pellaria (medley) Accuccia Termini Mezzo cocktail Merci Posso Malibu

Le date del tour a teatro e di quello estivo

Con “Notti Brave a teatro” Carl Brave si ritrova per la prima volta a presentare le sue canzoni in un contesto molto differente da quello dei club o dei palazzetti. Tutte le date del “Notti Brave a teatro” hanno registrato il sold out. Finita questa tranche di concerti, Carl Brave tornerà a esibirsi sui palchi del festival estivi per un giro d’Italia che si va arricchendo di settimana in settimana. Di seguito trovate tutti i concerti in programma, da ora al prossimo agosto.

“Notti Brave a teatro”

19 marzo – Napoli, Teatro Augusteo

25 marzo – Rende (CS), Teatro Unical SOLD OUT

26 marzo – Catania, Teatro Metropolitan

27 marzo – Palermo, Teatro Golden SOLD OUT

29 marzo – Senigallia, Teatro La Fenice SOLD OUT

30 marzo – Roma, Auditorium Parco della Musica SOLD OUT

31 marzo – Roma, Auditorium Parco della Musica SOLD OUT

“Notti Brave Summer Tour”