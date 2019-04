“Start” di Ligabue è l'album più venduto della settimana

L’album “Start” di Ligabue esordisce al primo posto delle classifiche Fimi dei dischi e dei vinili più venduti della settimana in Italia. Si tratta di un risultato quasi prevedibile, che si aggiunge a quello ottenuto nella chart radio Earone, dove il rocker di Correggio si piazza in prima posizione con il singolo “Certe donne brillano”, scalzando “Soldi”, la canzone vincitrice della 69esima edizione del Festival di Sanremo e portata sul palco da Mahmood.

La classifica Fimi degli album più venduti della settimana

Il successo del nuovo album “Start”, pubblicato lo scorso 8 marzo, conferma ancora una volta il grande riscontro di pubblico di cui gode da sempre Ligabue, che torna nei negozi di dischi con un attesissimo lavoro, anticipato dai singoli “Luci d’America” e “Certe donne brillano”. Il rocker di Correggio rientra in scena e lo fa da vera star, riconquistando una posizione che lo ha ospitato spesso in oltre trent’anni di illustre carriera e che fa slittare al secondo posto il rap di Lazza, oggi tra i giovani artisti più amati e seguiti. La top10 della classifica Fimi include altri nomi che da settimane dominano le prime dieci posizioni, come Salmo, Mahmood, e Ultimo. Questa è la top10 degli album più venduti della settimana secondo la chart italiana:

“Start” - Ligabue “Re Mida” - Lazza “Playlist” - Salmo “Peter Pan” - Ultimo “Uomo!” - Mondo Marcio “Gioventù Bruciata” - Mahmood “A Star Is Born” (O.S.T.) - Lady Gaga & Bradley Cooper “Bohemian Rhapsody” (O.S.T.) - Queen “Pianeti” - Ultimo “Musica” - Il Volo

“Start”, il dodicesimo album in studio di Ligabue

L’8 marzo scorso Ligabue ha pubblicato “Start”, dodicesimo album in studio che arriva a tre anni di distanza dal precedente lavoro, “Made in Italy”, accompagnato dall’omonimo film che ha visto il rocker di Correggio indossare i panni del regista. Il nuovo disco è uscito con l’etichetta discografica Warner Music e si compone di dieci tracce, che includono anche il primo estratto dell’album, “Luci d’America”, pubblicato l’11 febbraio scorso. Nello stesso giorno dell’uscita dell’album, invece, Ligabue ha reso disponibile anche il secondo estratto, “Certe donne brillano”, accompagnato da un video utilizzato per uno spot promozionale di una nota compagnia telefonica. I due singoli hanno ricevuto un ottimo riscontro di pubblico, tanto che “Certe donne brillano” occupa attualmente la prima pozione della classifica radio Earone. Tutte le tracce incluse nel nuovo lavoro discografico sono state scritte da Ligabue, che per la prima volta si è avvalso della collaborazione di Federico Nardelli nel ruolo di producer e polistrumentista, presente in tutte le canzoni del disco insieme al batterista e percussionista Giordano Colombo. L’album è stato realizzato anche con la collaborazione dei chitarristi Federico Poggipollini, Max Cottafavi e Niccolò Bossini, del pianista Luca Scarpa e di Lenny Ligabue, figlio di Luciano, autore di una breve parte di batteria sul finale de “La cattiva compagnia”. Questa è la tracklist dell’album: