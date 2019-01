Ligabue, il nuovo singolo è "Luci d'America"

Il 2019 di Luciano Ligabue è iniziato al massimo: dopo lunghi giorni di indizi social, acronimi e dubbi, l’attesa è finita. A partire da venerdì 11 febbraio è infatti disponibile il nuovo singolo, “Luci d’America”, primo estratto dal prossimo album di inediti.

Luci d’America

Era stato già annunciato nei giorni precedenti attraverso piccoli indizi che hanno scaldato i social per la notizia bomba: il nuovo singolo di Ligabue s’intitola “Luci d’America” e non è che il primo estratto da un disco tutto nuovo, previsto in uscita per il prossimo marzo. L’album sarà prodotto per l’etichetta Zoo Aperto/F&P Music Hub/Warner Music.

“Luci d’America” è già disponibile in download digitale, streaming e in rotazione radiofonica a partire dalla mezzanotte. Il video ufficiale entrerà in scena a partire dal 14 gennaio ed è stato girato in California. A differenza delle produzioni precedenti, “Luci d’America” è stato curato dal romano Federico Nardelli, produttore dell’etichetta indipendente Maciste Dischi e collaboratore di musicisti indie come Gazzelle.

Per celebrare l’evento del primo singolo del nuovo album, Ligabue ha annunciato ufficialmente anche l’arrivo di un nuovo tour. Pur non avendo ancora rilasciato informazioni precise a riguardo, il cantautore promette che l’evento dal vivo andrà a toccare i principali stadi d’Italia nel periodo estivo del 2019.

Luci d’America: testo canzone

Ecco il testo integrale del nuovo singolo di Ligabue:

Vieni qui e guarda fuori

Fammi un po’ vedere come tu la vedi

Io vedo fumo sulle macerie

Tu guardi nello stesso punto e sorridi

Dai che allora andiamo al mare

La penisola intanto riesce a galleggiare

Facciamo che guido e tu guardi fuori

Perché a guardare resti tu la migliore

E serve pane e fortuna

E serve vino e coraggio

Soprattutto ci vogliono

buoni compagni di viaggio

Le luci d’America

Le stelle sull’Africa

Si accende lo spettacolo

Le luci che ti scappano dall’anima

Vieni qui andiamo fuori

Fuori da uno schermo, dalle mie prigioni

C’è ancora il sole che fa il suo lavoro

Sui Santi subito e sui tagliagole

Prestami i tuoi occhi ancora che io guardo un dito

Mentre tu la luna

E fatti vicina, un po’ più vicina

Che adesso voglio un altro panorama

E serve pane e fortuna

E serve avere coraggio

Soprattutto ci vogliono buoni compagni di viaggio

Le luci d’America

Le stelle sull’Africa

Si accende lo spettacolo

Le luci che ti scappano dall’anima

La luce dell’Africa

Le stelle d’America

Si accende lo spettacolo

Le luci che ti scappano dall’anima

La luce dell’Africa

Le stelle d’America

E fra distruzione e meraviglia

E tu che mi aspetti sulla soglia

Di certi miracoli

Uno può accorgersi

Solo da sveglio

Le luci d’America

Le stelle sull’Africa

Si accende lo spettacolo

Le luci che ti scappano dall’anima

La luce dell’africa

Le stelle d’america

Mondovisione

Sono passati ormai due anni e mezzo dall’ultima fatica discografica di Ligabue, intitolata “Made in Italy” e pubblicata il 18 novembre 2016. Con questa release, si era portato a casa tre dischi di Platino e tutto l'affetto dei fan di lunga data. Dalla produzione sono stati estratti quattro singoli che hanno scritto la storia recente di un cantautore che, con la sua musica, ha nutrito i sogni di generazioni intere: “G come Giungla”, “Made in Italy”, la sempre attuale “È venerdì non mi rompete i coglioni” e “Ho fatto in tempo ad avere un futuro (che non fosse soltanto per me)”. La promessa del nuovo tour negli stadi apre uno spiraglio sulle possibilità di Ligabue, che non si esibiva in quegli spazi ormai dal lontano 2014.