Ligabue: nuovo singolo e album in arrivo: l'annuncio sui social

Era nell’aria da qualche giorno il ritorno sulle scene di Luciano Ligabue. Il rocker di Correggio aveva lanciato qualche indizio sui social per avvisare i fan dell’arrivo di succose novità. Prima si è fatto immortalare in uno studio di registrazione, chiaro segnale che qualcosa stava per bollire in pentola. Un augurio di Natale davvero speciale che aveva già allertato i fan di un imminente ritorno alla musica dopo la parentesi cinematografica. La conferma è arrivata da una foto pubblicata e che conteneva la sigla LDA. Inizialmente si pensava fosse un indizio sul nuovo album di Ligabue ma poi il mistero è stato tempestivamente risolto. Da qualche ora è arrivato l’annuncio ufficiale che spazza via ogni dubbio. L’11 gennaio uscirà il nuovo singolo di Luciano Ligabue. Il titolo è “Luci d’America” e sarà il primo brano tratto dal nuovo album in uscita a marzo.

Il video di "Luci d'America" e il ritorno in tour

Il video ufficiale del nuovo brano è stato girato in California e sarà pubblicato in rete lunedì 14 gennaio. Una delle novità previste riguarda la produzione che sarà affidata a Federico Nardelli, già collaboratore di Gazzelle e Galeffi. Una firma del mondo “indie” che incuriosisce i fan di Ligabue. Dopo il concept album “Made in Italy”, il rocker è pronto a stupire nuovamente e a dare un tocco nuovo al suo sound. In attesa di ascoltare il nuovo brano, sempre nei prossimi giorni verranno annunciate le date del tour che la prossima estate segnerà il ritorno di Ligabue negli stadi italiani a distanza di cinque anni dal tour di "Mondovisione". Un ritorno atteso da tempo e che già dalla scorsa estate era stato profetizzato dalla stampa e dai fan.

"Made in Italy", l'album, il film e il tour

L’ultimo album di inediti di Ligabue risale a novembre 2016, anno di uscita di "Made in Italy". Per la sua uscita venne realizzato un documentario riguardante il concepimento, la creazione, l'arrangiamento e la registrazione del disco. Nel 2017 si è tenuto l’ultimo tour di Ligabue che si è concluso a novembre dopo i problemi alle corde vocali che lo avevano costretto a fermarsi per ben due volte. 51 date in 26 palasport italiani per uno spettacolo che conteneva anche immagini inedite del suo film. Infatti durante il periodo di riposo dalla musica, Luciano Ligabue ha diretto il suo terzo film “Made in Italy”, ispirato proprio dall'omonimo disco uscito nel 2016. Le riprese sono iniziate il 12 giugno e sono durate sette settimane. Il film ha come protagonisti Stefano Accorsi, tornato a lavorare con Ligabue dopo il film “Radiofreccia” e Kasia Smutniak. Uscito il 25 gennaio 2018, dal film è stata pubblicata anche la colonna sonora contenente 23 brani di cui 20 scritti da Ligabue (7 dall'album Made in Italy e 13 inediti). Per promuovere la colonna sonora è stato realizzato il videoclip del brano “Mi chiamano tutti Riko”, uscito il 31 dello stesso mese. Il protagonista del film, Riko, rappresenta uno degli alter-ego di Ligabue come dichiarato dallo stesso cantautore: «Rispecchia una delle vite che avrei potuto fare io se non fossi diventato un cantante».