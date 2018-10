Ligabue: pubblicato un lyric video per i 20 anni di “Radiofreccia”

In occasione della pubblicazione della colonna sonora rimasterizzata di Radiofreccia per festeggiare i 20 anni trascorsi dall’uscita del film, Ligabue ha reso disponibile dal 26 ottobre sul suo canale YouTube un nuovo lyric video del brano “Ho perso le parole”, una delle canzoni principali della pellicola uscita nel 1998.

Il lyric video “Ho perso le parole”

«Radiofreccia lo festeggiamo con questo lyric video ufficiale!». È con queste poche parole che Luciano Ligabue ha annunciato sui social, lo scorso 26 ottobre, l’uscita del nuovo video di “Ho perso le parole”, il brano di punta del film Radiofreccia, uscito nelle sale cinematografiche venti anni fa. Nel nuovo video si intravedono scene del film e di Ligabue, dietro effetti speciali e le parole del testo, che diventano le vere protagoniste di questa versione rimasterizzata. In soli due giorni dalla sua pubblicazione su YouTube, il nuovo videoclip ha raggiunto quasi 10mila visualizzazioni. Il video ufficiale, quello già noto al grande pubblico e ai fan del rocker di Correggio, invece, ha quasi raggiunto i 2 milioni di views.

L’album rimasterizzato di Radiofreccia

Ligabue ha deciso di festeggiare i 20 anni trascorsi dall’uscita del film Radiofreccia con una rimasterizzazione della colonna sonora dal titolo “Radiofreccia – Colonna Sonora (20th Anniversary remastered edition)”. Il nuovo album è disponibile dal 26 ottobre in cd, in digitale e per la prima volta anche in vinile. «Le 16 tracce che compongono l’album – si legge sul sito ufficiale del cantante emiliano – sono i brani cantati e strumentali di Liga, alcuni parlati del film più la versione di “Can’t help falling in love” eseguita dalla Banda Asioli di Correggio. L’audio è stato interamente rimasterizzato, l’artwork del vinile è arricchito da un’immagine inedita all’interno della copertina apribile più uno scritto di Riccardo Bertoncelli che recensisce l’album raccontando anche alcune curiosità.» Questa è la tracklist della nuova versione rimasterizzata di “Radiofreccia”:

Radiofreccia Ho perso le parole Boris Bordocampo Freccia Metti in circolo il tuo amore Da Marzia Bruno Prima pagina del libro d'oro Mezzanotte di fuoco Boris segna il territorio Pesce-siluro Siamo in onda Bonanza Can't help falling in love (con la band “Bonifazio Asioli” di Correggio)

Radiofreccia: il primo film di Luciano Ligabue

Quest’anno è arrivato nelle sale cinematografiche italiane il terzo film di Liga, “Made in Italy”, che riporta sul set una collaborazione di successo, quella tra il cantante di Correggio e Stefano Accorsi. La pellicola è uscita lo scorso 25 gennaio ed è arrivata proprio nel ventennale di “Radiofreccia” (la prima e riuscitissima esperienza dietro la cinepresa di Luciano Ligabue) e ben sedici anni dopo il secondo lungometraggio “Da zero a dieci” del 2002. Dei tre film, “Radiofreccia” è sicuramente quello che è rimasto nel cuore dei fan di Liga, una pellicola che ha riscosso un notevole successo tra il pubblico e che è stata particolarmente apprezzata anche dalla critica. Non a caso, il film ha ottenuto molti riconoscimenti, tra cui tre David di Donatello, due Nastri d’argento, un Globo d’oro e due Ciak d’oro. Oggi “Radiofreccia” fa parte dell’archivio cinematografico permanente del Moma, cioè il Museum of Modern Art di New York.