Elisa in concerto a Firenze: info e scaletta

Dopo il concerto d’avvio del “Diari aperti” tour, in scena a Latisana il 15 marzo, Elisa si prepara per il doppio appuntamento previsto a Firenze, il 18 e il 19 marzo, al Teatro Verdi. Entrambe le date sono sold out.

I due concerti a Firenze

A seguito di un’entusiasmante attesa, ricca di tante sorprese e novità, i fan di Elisa potranno tornare a sentirla cantare live con l’imponente tour organizzato per il 2019 e che prevede concerti in ben 50 città italiane. La cantautrice di Monfalcone arriverà a Firenze nei giorni 18 e 19 marzo e si esibirà al Teatro Verdi. L’appuntamento è alle ore 21:00 anche se è consigliabile recarsi presso la struttura con qualche ora di anticipo per prendere posto con calma e non causare ritardi o rallentamenti. L’acquisto dei biglietti per le due date non è più disponibile, in quanto entrambi i concerti risultano sold out.

Come raggiungere il Teatro Verdi

Il Teatro Verdi, che ospiterà i due concerti di Elisa del 18 e 19 marzo, è facilmente raggiungibile sia in auto che con i mezzi pubblici. Arrivando in treno, ad esempio, è possibile scendere sia a Santa Maria Novella sia a Campo di Marte. Da entrambe le stazioni, infatti, vi sono una gran quantità di linee urbane che arrivano nei pressi del teatro. Giungendo in auto, basta semplicemente seguire le indicazioni stradali all’interno della città.

La possibile scaletta

Elisa porterà sul palco del Teatro Verdi sicuramente alcuni degli inediti del nuovo album “Diari Aperti”, così come alcuni singoli estratti dal disco, tra cui “Quelli che restano”, “Se piovesse il tuo nome”, “Promettimi” e “Anche fragile”. A questi successi recenti, si potrebbero aggiungere quelli che hanno reso Elisa una delle cantautrici più apprezzate e amate in Italia. Una possibile scaletta potrebbe includere questi brani:

Sleeping in your hand Labyrinth Gift Demos (Luce/Dancing/Heaven out of hell) Luce Dancing Heaven out of hell Rainbow Broken Toghether Stai Eppure sentire (Un senso di te) Qualcosa che non c’è Ti vorrei sollevare Forgiveness L’anima vola Ancora qui Quelli che restano Anche fragile Promettimi Tua per sempre Gli ostacoli del cuore

Le prossime date del “Diari aperti” tour

L’avventura di Elisa continuerà nei prossimi mesi, con un tour intenso e ricco di eventi. Dopo i due appuntamenti di Firenze, la prossima tappa sarà Bari, con altri due live al Teatro Tim. Questo è l’elenco completo con tutte le date restanti: