Ligabue, “Certe donne brillano” tra le canzoni del nuovo album Start

Ligabue ha voluto fare un regalo speciale alle sue fan in occasione della Festa della donna 2019. Ha rivelato, infatti, l’anteprima del nuovo singolo “Certe donne brillano”, presentato come spot di una speciale campagna Vodafone dedicata a tutte le clienti. Il nuovo brano farà parte dell’album di inediti “Start”, in uscita proprio l’8 marzo.

Il nuovo inedito di Ligabue è “Certe donne brillano”

Ligabue ha deciso di celebrare in maniera speciale la Festa della donna, la cui data coincide proprio con l’uscita del suo nuovo album di inediti “Start”. Il cantante ha infatti reso noto uno dei brani del disco, “Certe donne brillano”, tutto dedicato alle donne, nel corso di una campagna promozionale di un noto gestore di telefonia mobile. Il brano e la videoclip presenti nello spot di Vodafone vogliono essere un modo speciale per fare gli auguri a tutte le donne, ritratte nella loro vita quotidiana, in un susseguirsi di immagini curate dalla regia di Tommaso Bertè. La realizzazione del video così come della campagna televisiva e digital Vodafone è stata realizzata WPP Team Red e dalla casa di produzione Akita Film.

“La cattiva compagnia” e “Luci d’America”

Il nuovo inedito arriva a qualche giorno di distanza da “La cattiva compagnia”, altro brano anticipato dal rocker di Correggio in attesa dell’uscita del nuovo album. Anche questo singolo farà parte di “Start”, che uscirà l’8 marzo, ma è già in pre order nei principali store online. “La cattiva compagnia” vede anche la collaborazione del batterista Lenny Ligabue, primogenito di Luciano. Non a caso, il brano contiene proprio un momento strumentale alla batteria, voluto per dare risalto a questa collaborazione. Il primo estratto dell’album “Start” è, invece” “Luci d’America”, che ha debuttato in testa alle classifiche airplay, dove vi è rimasto per ben quattro settimane. Il video del singolo, diretto da Marco Salom, ha superato su YouTube i 3 millioni di views in appena un mese dalla pubblicazione.

L’attesissimo album “Start”

I singoli “Luci d’America”, “La cattiva compagnia” e “Certe donne brillano” saranno inclusi nell’album “Start” di Luciano Ligabue. Il disco arriva a tre anni di distanza dall’ultimo lavoro del cantante, “Made in Italy”, uscito il 18 novembre 2016, che ha ricevuto la certificazione di Platino per le oltre 150mila copie vendute. Inoltre, dalle sue tracce sono stati estratti i quattro singoli: “G come giungla”, “Made in Italy”, “Ho fatto in tempo ad avere un futuro (che non fosse soltanto per me)” e “È venerdì, non mi rompete i coglioni”.

Le date del summer tour

Dopo l’uscita di “Start”, Ligabue si prepara alla tournée estiva “Start Tour 2019”, che farà tappa nei principali stadi d’Italia. I biglietti sono disponibili su Ticketone con diverse fasce di prezzo in base alla location e alla posizione desiderata. Queste sono le date ufficiali del tour estivo del rocker di Correggio: