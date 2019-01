Il 2019 si apre con il grande ritorno di Luciano Ligabue. Da venerdì 11 gennaio sarà in radio e disponibile in digitale il nuovo brano 'Luci d'America', primo singolo estratto dal dodicesimo disco d'inediti dell'artista in uscita a marzo (Zoo Aperto/F&P Music Hub/Warner Music). Lunedì 14 gennaio il video del brano, girato in California, sarà disponibile online. 'Luci d'America' è stato prodotto da Federico Nardelli. In estate Ligabue sarà poi in concerto nei principali stadi d'Italia.