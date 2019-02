Nei giorni scorsi Ligabue aveva promesso ai suoi fan che avrebbero ricevuto una grande sorpresa prima di tutti gli altri. Per la precisione, si riferiva agli iscritti al barMario, fanclub ufficiale di Luciano Ligabue, a cui verrà concesso di ascoltare in anteprima il nuovo album “Start”, la cui uscita nei negozi fisici e digitali è prevista per il prossimo 8 marzo.

Come partecipare al pre ascolto di “Start”

Il pre ascolto di “Start” riguarderà alcuni iscritti al suo fanclub ufficiale, scelti a caso, e si terrà a Correggio, il prossimo 12 febbraio dalle ore 16:00 alle 20:00. Per accedere all’anteprima ci si dovrà prima prenotare attraverso un link dedicato, presente sulla pagina di barMario, entro le 18:00 di giovedì 7 febbraio. I fan selezionati per partecipare all’evento saranno contattati telefonicamente entro l’8 febbraio dalla redazione del fanclub. Partecipando alla selezione, sarà possibile ottenere solo un invito a persona, che non è cedibile a terzi. Inoltre, non sono ammessi accompagnatori, ad eccezione per i diversamente abili. Infine, barMario precisa che non è garantita la presenza di Luciano Ligabue all’evento. Chi non verrà selezionato, dovrà accontentarsi di attendere l’8 marzo, data di uscita dell’album, che è già disponibile in pre order su i-Tunes.

Le canzoni del nuovo album

“Start” di Luciano Ligabue includerà 10 tracce, tra cui il singolo “Luci d’America”, uscito lo scorso 14 gennaio come primo estratto del disco. L’album, prodotto con Federico Nardelli, rappresenta il dodicesimo lavoro discografico della sua carriera e il primo ad avere in copertina la faccia del rocker di Correggio. Il disco arriva a distanza di due anni e mezzo da precedente album “Made in Italy”, mentre la notizia della sua pubblicazione anticipa solo di qualche giorno l’annuncio di un nuovo tour che porterà Ligabue in giro per gli stadi d’Italia. Queste sono le dieci tracce che i fan di barMario scelti per il pre ascolto potranno apprezzare in anteprima a Correggio, durante l’evento previsto il 12 febbraio:

Polvere di stelle Ancora noi Luci d’America Quello che mi fa la guerra Mai dire mai Certe donne brillano Vita, morte e miracoli La cattiva compagnia Io in questo mondo Il tempo davanti

Il tour: date e biglietti

In attesa del nuovo album, è possibile già acquistare i biglietti per il tour annunciato da Ligabue per la prossima estate e che toccherà gli stadi più importanti d’Italia. Il primo appuntamento sarà a Bari, il 14 giugno, presso lo Stadio San Nicola, l’ultimo a Roma, il 17 luglio, presso lo Stadio Olimpico. Si tratta, al momento, di 9 concerti, che faranno tappa anche a Messina, Pescara, Firenze, Milano, Torino e Padova. I biglietti sono in vendita dal 28 gennaio su Ticketone con un prezzo che parte dai 35 euro. Chi, invece, vuole godere di maggiori servizi, può acquistare al costo di 250 euro il Silver package, che include un biglietto nei posti migliori, l’accesso preferenziale tramite ingresso dedicato e welcome desk riservato, un pass laminato con cordino da collezione, un tour poster numerato limited edition, un invito per accedere all’hospitality dedicata pre-show (dalle 19:00 alle 20:45). Queste sono le date del tour: