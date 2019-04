Emma Marrone in concerto a Milano: info e scaletta

Prosegue il tour di Emma Marrone nei palazzetti dello sport delle principali città italiane. La prossima data è in programma per martedì 26 febbraio 2019 al Mediolanum Forum ad Assago, nell’hinterland milanese. Terz’ultima tappa del suo “Essere qui Tour 2019”, la tournée di presentazione del disco più recente della cantante di origini salentine. Album le cui canzoni erano già state protagoniste di una tournée andata in scena lo scorso anno.

Emma Marrone al Forum di Assago: info

Il concerto di Emma Marrone al Forum di Assago è in programma per martedì 26 febbraio 2019, con l’inizio previsto per le 21. Sul sito di TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati sono ancora disponibili i biglietti per alcuni settori. Esauriti, invece, i tagliandi per la tribuna parterre numerata primo settore e per il primo anello numerato primo settore.

I biglietti ancora in vendita:

Primo anello numerato tribuna gold a 65 euro

Tribuna parterre numerata secondo settore a 55 euro

Primo anello numerato secondo settore a 49 euro

Primo anello visibilità laterale limitata a 49 euro

Secondo anello centrale numerato a 40 euro

Parterre in piedi a 40 euro

Secondo anello non numerato a 35 euro

Il Forum di Assago è raggiungibile con la metropolitana, servendosi della linea verde: la fermata è il capolinea, Assago Forum. È necessario acquistare il biglietto extra urbano. In alternativa, è possibile arrivare al palazzetto con i propri mezzi, essendoci all’esterno del palasport degli ampi parcheggi in cui poter posteggiare la propria auto.

Emma Marrone al Forum di Assago: la scaletta

La scaletta del concerto di Milano vedrà l’alternarsi di alcuni tra i brani più celebri della carriera della cantante pugliese, alternati ai pezzi estratti da “Essere qui”, il suo ultimo disco. Il concerto si apre sulle note di “Effetto domino”, per concludersi con “Inutile canzone”, per un totale di quasi 30 tracce.

La scaletta del concerto di Milano:

Effetto domino Le ragazze come me Occhi profondi Trattengo il fiato Nucleare Sorrido lo stesso Schiena Nel posto più lontano Coraggio Portami via da te L'amore non mi basta Non è l'inferno Le cose che penso Mondiale Resta ancora un po' Arriverà l'amore Calore Sarò libera Amami Quando le canzoni finiranno L'isola Mi parli piano Luna e l’altra Incredibile voglia di niente Malelingue Sottovoce Cercavo amore / La mia città Il paradiso non esiste Inutile canzone

“L’essere qui Tour 2019” di Emma Marrone

Dopo il concerto in programma il 26 febbraio al Forum di Assago, il tour di Emma Marrone proseguirà per altre due date, con il gran finale in programma venerdì primo marzo 2019 al Palazzo dello Sport di Roma. I biglietti per i rimanenti concerti del tour sono in vendita sul sito di TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati a prezzi che partono dai 35 euro: costo relativo al tagliando per la tribuna laterale visibilità limitata.

Le prossime date del tour di Emma Marrone: